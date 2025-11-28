Zur Winterpause: Homberg muss schweren Verlust hinnehmen

Oberliga Niederrhein: Drei Spiele muss der VfB Homberg bis zur Winterpause noch absolvieren. Es werden zeitgleich die letzten drei Partien für Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro als Spieler des Oberligisten sein, denn der Schlüsselspieler muss den Verein aus beruflichen Gründen verlassen. Cheftrainer Stefan Janßen sprach über den schweren Verlust.

Simoes-Ribeiro kam zur vergangenen Saison vom KFC Uerdingen nach Homberg. In 23 Partien agierte er als Mittelfeldstratege im vergangenen Spieljahr für den VfB. Auch in der aktuellen Spielzeit ist er ein wichtiger Stammspieler in der Mannschaft von Janßen. In der Winterpause ist allerdings Schluss für den 35-Jährigen beim Zehntplatzierten.

Der 35-Jährige hatte ganze 134 Regionalliga-Spiele auf dem Konto bevor es ihn nach Homberg zog. Diese Erfahrung brachte er in den bisher 32 Duellen für den VfB auf den Platz und verhalf seinem Team somit zu vielen wichtigen Siegen.

"Mit Fabio Ribeiro verlieren wir nicht nur unseren erfahrensten Spieler - wir verlieren einen überragenden Menschen und tollen Fußballer. Er ist ein absoluter Führungsspieler bei uns gewesen und mit seiner Erfahrung hat er uns enorm weiter geholfen", sagte der Übungsleiter über den Verlust seines Schützlings.

Letzten drei Spiele für Ribeiro

Beim Oberligisten ist die Stimmung aufgrund des Abgangs betrübt - allerdings wünscht der Cheftrainer ihm nur das Beste für die Zukunft. "Wir wünschen natürlich Fabio, dass er noch drei Super-Spiele für uns absolviert und dann natürlich in erster Linie gesundheitlich und für seine berufliche Zukunft alles Gute und nur das Beste", erklärte Janßen.

Der Abgang von Ribeiro wird ein Loch auf der Sechser-Position des Oberligisten hinterlassen, dass der VfB nun stopfen muss. "Wir sind natürlich auf der Suche nach einem neuen Sechser, der die Lücke von Fabio schließen kann", verriet der Chefcoach.

Für die letzten drei Partien vor der Winterpause steht der Mittelfeldstratege allerdings noch zur Verfügung. Somit wird er zunächst gegen BW Dingden und der SpVg Schonnebeck agieren, bevor er auswärts beim 1. FC Kleve das letzte Mal das Trikot Hombergs anziehen wird.

Ob dem 35-Jährigen und seiner Mannschaft einer schöner Abschluss vor der Pause gelingen wird und ob der VfB Ribeiro ersetzen kann, wird die Zukunft zeigen.