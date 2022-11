Zur Winterpause ein Sieg

Im 14. Spiel schaffte es der SVN erstmals ohne Gegentor, zeigte unter der guten, konsequenten Leitung von Schiedsrichter Thomas Rössler gegen den schwachen Gegner ein gefälliges Spiel und ließ noch viele Chancen liegen.

Unsere Mannschaft legte mit viel Schwung los, zeigte, dass man das letzte Spiel des Jahres gewinnen wollte, arbeitete auch gut nach hinten, kam zügig zu Tormöglichkeiten, war aber im Abschluss zunächst unkonzentriert. West verteidigte nur und kam kaum in Tornähe. Nach 20 Minuten war es endlich soweit. Luca Pisacreta erzielte per Kopf das 1:0, dem Pascal Schorb das 2:0 aus kurzer Entfernung folgen ließ. Zur Pause hätte es 5:0 stehen können.

In der 2. Hälfte ließ der Elan des SVN etwas nach. Man fühlte sich sicher und war nicht mehr konzentriert. Pässe, Flanken und Ecken kamen ungenau, klare Chancen wurden nicht genutzt und gegen Ende blieb mancher einfach wieder vorn stehen. Dominik Werling erzielte nach scharfer Flanke von Marius Lätsch per Kopf das 3:0, womit die Punkte eingetütet waren. Damit war man zufrieden. Die Mannschaft zeigte eine ordentliche Leistung, hat sich nach schlechtem Saisonstart mit Gruselfussball gefangen und per Saldo 10 von 14 Spielen gewonnen. Großes Lob! Jetzt hat man viel Zeit, um den Akku aufzuladen und sich auf die Restrunde vorzubereiten. Da ist manches möglich, wenn es gelingt, die Mannschaft weiter zu entwickeln. Individuell und mannschaftlich ist das Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Ob es gelingt, hängt von der Bereitschaft jedes Einzelnen ab. Schaun wir mal!