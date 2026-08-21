Zur Pause nur 2:1: Reinke führt Lorbeer mit Achterpack zu 17:1 Was für ein Start in die Kreisklasse Hamburg, Gruppe 4: FTSV Lorbeer Rothenburgsort gewinnt 17:1 gegen SV DJK Hamburg II. Mann des Tages ist Justin-Björn Reinke mit einem historischen Achterpack. von red · Heute, 14:33 Uhr · 0 Leser

Lorbeer im Fokus. – Foto: red/KI

Dieses Ergebnis fällt selbst an einem torreichen Kreisklassen-Wochenende aus dem Rahmen. FTSV Lorbeer Rothenburgsort hat zum Start in die Kreisklasse Hamburg, Gruppe 4 ein 17:1 gegen SV DJK Hamburg II gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei Justin-Björn Reinke, der gleich acht Treffer erzielte - so viele wie kein anderer Spieler am 1. Spieltag in Hamburg.

Dabei begann die Partie für Lorbeer sogar mit einem frühen Rückschlag. Raad Dakhil Mirza brachte DJK bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Mahmoud Ziada glich nur drei Minuten später aus, doch bis kurz vor der Pause blieb das Spiel enger, als es das Endergebnis vermuten lässt. Erst Rayan Kamel Issah drehte die Begegnung in der 45. Minute zum 2:1. Nach der Pause bricht alles auf Nach dem Seitenwechsel wurde aus einem offenen Spiel ein einseitiger Torrausch. Ramin Schikeba traf innerhalb weniger Minuten doppelt, danach begann die große Reinke-Show. Zwischen der 56. und 60. Minute erzielte der Angreifer drei Tore in nur fünf Minuten und stellte auf 7:1. Später legte Reinke weitere Treffer nach und schraubte seine persönliche Bilanz auf acht Tore.

Auch Schikeba, Issah, Desmond Seyram Quist und Felix Stodt trugen sich in die Torschützenliste ein. Für Lorbeer ist dieser Auftakt mehr als nur ein hoher Sieg. Nach dem Abstieg 2024 wurde die Mannschaft zweimal Vierter in der Kreisklasse. Nun setzt sie am 1. Spieltag direkt ein klares Signal.

So., 23.08.2026, 11:15 Uhr Concordia Hamburg Concordia III FTSV Lorbeer Rothenburgsort FTSV Lorbeer 11:15 PUSH