Zur Pause noch hinten: ASV Dachau zeigt Willen und gelangt zurück an die Spitze

Die Gäste starteten schwungvoll, erspielten sich früh eine gute Möglichkeit und hielten die Münchner zunächst vom eigenen Tor fern, ehe sich der Aufsteiger steigerte. In der 10. Minute musste die Latte für den ASV retten, wenig später klärte Tobias Erl in höchster Not.

Zur Pause schien der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau in der Landeshauptstadt zu straucheln. Beim ambitionierten Aufsteiger TSV 54 – DJK München lag der Tabellendritte mit 1:2 zurück und hatte dabei defensiv ungewohnte Schwächen offenbart. Eine starke zweite Hälfte später sah es anders aus. Die Dachauer drehten das Spiel und gewannen noch 4:2. Die Belohnung war die Rückkehr an die Tabellenspitze.

Mit der ersten sauber ausgespielten Aktion gingen die Dachauer dann in Führung: Nach einer Spielverlagerung traf Maximilian Bergner aus zentraler Position zum 1:0 (22.). Die Führung gab aber keine Sicherheit. Kleine Nachlässigkeiten im Zweikampf und bei zweiten Bällen nutzten die Münchner eiskalt. Zunächst traf Berkan Altug nach einem nicht konsequent geklärten Ball zum Ausgleich (26.), ehe er kurz vor der Pause nach einem ruhenden Ball sehenswert ins lange Eck schlenzte (41.).

Zur Halbzeit forderte ASV-Trainer Matthias Koston: „Wir müssen aktiver bei den zweiten Bällen sein, schneller umschalten und mutiger auftreten.“ Seine Mannschaft setzte das konsequent um. Sie gewann nun mehr Zweikämpfe, schaltete nach Ballverlusten sofort um und spielte zielstrebiger in die Spitze. Die Folge war der verdiente Ausgleich: Sebastian Mack umkurvte nach einer weiteren Spielverlagerung Torhüter Markus Blohmann und schob zum 2:2 ein (61.).

Der ASV blieb am Drücker – und wurde belohnt: Zunächst erzielte Leo Di Pasquale mit einem Schuss aus der Drehung das 3:2 (81.), ehe Mack nach einem Konter die Entscheidung folgen ließ (86.). „Der Sieg geht am Ende des Tages in Ordnung, auch wenn es über 90 Minuten ein ausgeglichenes Spiel war“, bilanzierte Koston zufrieden. Die Rückkehr an die Spitze wertete er wie gewohnt als Momentaufnahme. Was den Trainer mehr freute, war die Reaktion auf den Rückstand zur Halbzeitpause.

0:2: Kammerberg muss Platz eins räumen

Jetzt hat es den Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord erwischt: Die SpVgg Kammerberg verlor gestern ihr Heimspiel gegen den SV Walpertskirchen mit 0:2. Zu fehlerhaft und unentschlossen agierte die Elf von Trainer Victor Medeleanu diesmal. Das Resultat: die erste Niederlage nach zuvor 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen „Wir hätten heute noch eine Stunde spielen können und kein Tor geschossen“, sagte Klaus Kollmair, der Teammanager der Kammerberger.

Denn obwohl die Kammerberger viel Ballbesitz hatten, blieben sie über weite Strecken harmlos. Die Ausnahme waren Abschlüsse von Dario Stanic und Martin Reindl, die aber nichts einbrachten.

,,Heute haben wir verdient verloren“: Tabellenführer Kammerberg muss Heimniederlage einstecken

Wie es gehen kann, demonstrierte Walpertskirchen. Der beste Aufsteiger dieser Saison verteidigte konsequent und lauerte auf seine Chance. Die bot sich in der 26. Minute nach einer Ecke: Bei Kammerberg stimmte die Zuordnung nicht, Nils Wölken stand blank und netzte zum 0:1 ein. Viel mehr passierte vor der Halbzeitpause nicht.

Nach dem Seitenwechsel wollten die Kammerberger den Ausgleich. „Wir haben Druck aufgebaut, aber den entscheidenden Pass nicht angebracht“, sagte Kollmair. Nach knapp einer Stunde reagierte Trainer Medeleanu mit einem Doppelwechsel, um neue Impulse zu setzen. Doch anstatt eines Sturmlaufs flog den Kammerbergern ein Ballverlust um die Ohren. Den Gäste-Konter schloss Maximilian Spreitzer zum 0:2 (60.) ab.