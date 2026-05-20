Zur Pause bereits entschieden

Von Beginn an präsentierten sich die Gastgeber hellwach, aggressiv in den Zweikämpfen und defensiv äußerst stabil. „Wir waren ab der ersten Minute in den Zweikämpfen drin und haben nur wenig zugelassen“, erklärte Trainer Martin Hagenbring nach dem Spiel. Bereits in der 7. Minute brachte Kevin Brauer die Hausherren nach einer Ecke mit 1:0 in Führung. Der Defensivspieler überzeugte nicht nur als Torschütze, sondern war laut seinem Trainer auch „immer zur Stelle“ und damit der Man of the Match. Gispersleben blieb das aktivere Team und legte in der 30. Minute durch Oliver Puschner nach. Besonders bemerkenswert: Das 2:0 fiel in einer Phase, in der Peter Säubert nach einem harten Einsteigen behandelt werden musste und die Gastgeber kurzzeitig in Unterzahl agierten. Union Mühlhausen kam zwar noch vor der Pause durch Christian Stein auf 1:2 heran, doch die Antwort der Gastgeber fiel eindrucksvoll aus. Innerhalb weniger Minuten stellte Motor Gispersleben die Kräfteverhältnisse wieder klar: Zweimal Peter Säubert und einmal Patrick Schenke sorgten aus dem zwischenzeitlichen 2:1 noch vor dem Halbzeitpfiff für einen komfortablen 5:1-Vorsprung. Dabei hätten die Gastgeber nach Aussagen Hagenbrings sogar noch höher führen können – Szmytka, Säubert und Schenke ließen weitere Möglichkeiten liegen.