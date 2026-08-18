Zur Pause alles klar: VfR Aalen jubelt im Stadtduell im WFV-Pokal

Nach zwei Unentschieden zum Start in die Regionalliga Südwest war der Pokalabend für Aalen mehr als nur ein Zwischentermin. Gegen den SC Freiburg II und beim TSV Steinbach Haiger hatte der VfR jeweils geführt, am Ende aber nur einen Punkt mitgenommen. In Hofherrnweiler-Unterrombach ging es deshalb auch darum, ein Spiel wieder konsequent zu kontrollieren und ohne späte Zweifel über die Ziellinie zu bringen.

Der Favorit sorgte früh für klare Verhältnisse. Yunus Emre Kahriman traf bereits in der neunten Minute zum 0:1 und gab Aalen damit die nötige Sicherheit. Die TSG, zwei Klassen tiefer angesiedelt, durfte vor großer Kulisse auf ein Pokalhighlight hoffen, kam aber gegen die stabile Aalener Ordnung nur selten in die Nähe einer echten Überraschung. Der VfR blieb geduldig, kontrollierte das Spiel und erhöhte in der 36. Minute durch Ali Odabas auf 0:2.

Spätestens kurz vor der Pause war die Partie entschieden. Niklas Antlitz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 0:3 und nahm dem Verbandsligisten damit die letzte realistische Hoffnung auf eine Wende. Nach dem Seitenwechsel musste Aalen nicht mehr glänzen, sondern verwalten, Kräfte einteilen und die Konzentration hochhalten. Genau das gelang.