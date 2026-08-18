Zur Pause alles klar: VfR Aalen jubelt im Stadtduell im WFV-Pokal

Der VfR Aalen hat im WFV-Pokal die Pflichtaufgabe souverän gelöst und zugleich das Stadtduell für sich entschieden. Beim Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler-Unterrombach gewann der Regionalligist vor 1881 Zuschauern mit 3:0 und zog damit ins Viertelfinale ein. Für die Mannschaft von Beniamino Molinari war es genau der seriöse Auftritt, den diese Partie verlangte.
Nach zwei Unentschieden zum Start in die Regionalliga Südwest war der Pokalabend für Aalen mehr als nur ein Zwischentermin. Gegen den SC Freiburg II und beim TSV Steinbach Haiger hatte der VfR jeweils geführt, am Ende aber nur einen Punkt mitgenommen. In Hofherrnweiler-Unterrombach ging es deshalb auch darum, ein Spiel wieder konsequent zu kontrollieren und ohne späte Zweifel über die Ziellinie zu bringen.
Der Favorit sorgte früh für klare Verhältnisse. Yunus Emre Kahriman traf bereits in der neunten Minute zum 0:1 und gab Aalen damit die nötige Sicherheit. Die TSG, zwei Klassen tiefer angesiedelt, durfte vor großer Kulisse auf ein Pokalhighlight hoffen, kam aber gegen die stabile Aalener Ordnung nur selten in die Nähe einer echten Überraschung. Der VfR blieb geduldig, kontrollierte das Spiel und erhöhte in der 36. Minute durch Ali Odabas auf 0:2.
Spätestens kurz vor der Pause war die Partie entschieden. Niklas Antlitz erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 0:3 und nahm dem Verbandsligisten damit die letzte realistische Hoffnung auf eine Wende. Nach dem Seitenwechsel musste Aalen nicht mehr glänzen, sondern verwalten, Kräfte einteilen und die Konzentration hochhalten. Genau das gelang.
Für Hofherrnweiler-Unterrombach bleibt trotz des Ausscheidens ein besonderer Pokalabend mit großer Kulisse. Für Aalen zählt der sportliche Nutzen: Weiterkommen, zu null gespielt, keine Hektik zugelassen. Dieser Sieg kann ein wichtiger Impuls vor dem nächsten Regionalliga-Auftritt sein. Bereits am Samstag empfängt der VfR den Mitaufsteiger Eintracht Frankfurt II. Aalen steht mit zwei Punkten im Mittelfeld, die Hessen sind nach zwei Spieltagen noch punktlos. Der Pokal hat Selbstvertrauen geliefert, nun soll in der Liga der erste Dreier folgen.