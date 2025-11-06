Zur Not klappt’s auch erst mal in der Nachspielzeit

Der Primus geriet am Samstag zunächst durch einen verwandelten Handelfmeter von Julian Stolz in Rückstand, drehte die Partie durch den Doppelschlag von Jonas Ludwig per Elfmeter und Andreas Kauth binnen zwei Minuten und schoss dann das 3:1 durch Kapitän Thomas Simon. Darscheid kämpfte sich durch einen weiteren verwandelten Strafstoß von Stolz und dem 3:3 durch Daniel Schmitz in der dritten Minute der Nachspielzeit zurück. Mit der letzten Aktion im Spiel, wobei sich Andreas Kauth eine Zerrung zuzog, erzwang Watzerath den 4:3-Siegtreffer.

