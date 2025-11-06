 2025-10-30T14:25:35.653Z

Thront mit seinem Team an der Tabellenspitze: Uwe Zeimmes. – Foto: FuPa/Verein

Zur Not klappt’s auch erst mal in der Nachspielzeit

B 12: Die SG Watzerath/Pronsfeld/Lünebach präsentiert sich in starker Form und gewinnt Spiel um Spiel. Zuletzt ging’s aber ganz knapp zu.

Von Sieg zu Sieg eilt die SG Watzerath/Lünebach/Pronsfeld in der Kreisliga B 12. Das Team von Trainer Uwe Zeimmes gewann zuletzt auch das schwere Spiel auf dem Ulmener Kunstrasen bei der SG Darscheid/Mehren mit 4:3 und bleibt auch nach dem elften Saisonspiel ohne Niederlage auf Platz eins.

Der Primus geriet am Samstag zunächst durch einen verwandelten Handelfmeter von Julian Stolz in Rückstand, drehte die Partie durch den Doppelschlag von Jonas Ludwig per Elfmeter und Andreas Kauth binnen zwei Minuten und schoss dann das 3:1 durch Kapitän Thomas Simon. Darscheid kämpfte sich durch einen weiteren verwandelten Strafstoß von Stolz und dem 3:3 durch Daniel Schmitz in der dritten Minute der Nachspielzeit zurück. Mit der letzten Aktion im Spiel, wobei sich Andreas Kauth eine Zerrung zuzog, erzwang Watzerath den 4:3-Siegtreffer.

Lutz SchinköthAutor