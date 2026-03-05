Zur neuen Saison: TSB Flensburg holt torgefährlichen Angreifer

Rasmus Wunderlich und Dennis Dieck (Sportlicher Leiter TSB Flensburg). – Foto: TSB Flensburg

Oberliga-Absteiger TSB Flensburg, bisher nur siegreicher Ligaprimus in der Landesliga Schleswig und kurz vor dem schnellen Comeback in die höchste Landesklasse, macht seine Hausaufgaben für die neue Spielzeit 2026/26. In einer Pressemeldung gibt der TSB einen vielversprechenden 23-jährigen Neuzugang bekannt:

Der TSB Flensburg, treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter konsequent voran und kann mit Rasmus Wunderlich einen vielversprechenden Offensivspieler verpflichten. Der Angreifer wechselt vom TSV Rantrum an die Förde und soll künftig die Offensive der Flensburger verstärken.

Der in Heide geborene Wunderlich spielt seit 2023 beim TSV Rantrum und entwickelte sich dort in kurzer Zeit zu einem wichtigen Leistungsträger. Besonders in der aktuellen Saison machte der Angreifer mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. In 16 Pflichtspielen gelangen ihm beeindruckende 17 Treffer – eine Quote, die seine Abschlussstärke und seine Bedeutung für das Offensivspiel seines bisherigen Vereins eindrucksvoll unterstreicht. Neben seiner Torgefahr überzeugte Wunderlich durch hohe Einsatzbereitschaft, Laufstärke und eine mannschaftsdienliche Spielweise.

Mit dem Wechsel zum TSB Flensburg folgt nun der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung. Die Verantwortlichen des Vereins sehen in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend ins Mannschaftsgefüge passt.

TSB-Sportlicher Leiter Dennis Dieck zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Verpflichtung: „Rasmus hat in Rantrum konstant starke Leistungen gezeigt und sich mit seinen Toren nachhaltig empfohlen. Wir haben seine Entwicklung über einen längeren Zeitraum verfolgt und sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Offensive gesucht haben.“

Vielseitige Optionen für den Cheftrainer

Auch Cheftrainer Tore Wächter freut sich über den Neuzugang und sieht vielseitige Einsatzmöglichkeiten: „Rasmus ist ein sehr zielstrebiger Offensivspieler mit gutem Timing im Strafraum und großem Ehrgeiz. Seine Abschlussstärke spricht für sich. Gleichzeitig arbeitet er intensiv gegen den Ball und passt damit sehr gut zu unserer Spielidee. Wir freuen uns darauf, ihn in unser System zu integrieren und gemeinsam weiterzuentwickeln.“

Vorfreude auf die neue Herausforderung

Auch Rasmus Wunderlich selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim TSB Flensburg und möchte mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv. Mich hat beeindruckt, wie der Verein aufgestellt ist und was hier insgesamt geboten wird.“

Für den TSV Rantrum bedeutet der Wechsel den Abschied eines prägenden Offensivspielers, der sich in kurzer Zeit sportlich stark weiterentwickelt hat und maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beitrug. Beim TSB Flensburg hingegen blickt man optimistisch auf die Zusammenarbeit und ist überzeugt, mit Rasmus Wunderlich einen Spieler verpflichtet zu haben, der neue Impulse setzen und die offensive Qualität der Mannschaft weiter erhöhen kann.

Der Verein heißt Rasmus Wunderlich herzlich willkommen in Flensburg und wünscht ihm sowohl sportlich als auch persönlich einen erfolgreichen Start im neuen Umfeld.

(Quelle: TSB Flensburg)