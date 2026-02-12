Zur neuen Saison kehrt ein vertrautes Gesicht zum FC Wanderlust zurück

Als Spieler hat Mühlenberg den Verein geprägt, jetzt übernimmt er Verantwortung an der Seitenlinie. "Wir freuen uns sehr darauf, dass er gemeinsam mit Roy Jansen ein Trainerduo bilden wird, das für Zusammenhalt, Entwicklung und ehrliche Arbeit steht", heißt es in der Vereinsmitteilung.

"Der Verein hat mit immer viel bedeutet. Jetzt freue ich mich riesig darauf, der Mannschaft etwas zurückzugeben und gemeinsam etwas aufzubauen", gibt Mühlenberg zu Protokoll.