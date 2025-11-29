Zur neuen Saison: Auerbach holt Karl als spielenden Co

Der SV Auerbach kann eine erfreuliche Personalie vermelden: Der Tabellenneunte der Kreisliga Straubing hat Alexander Karl für die Saison 2026/2027 als Co-Spielertrainer verpflichtet. Der 26-Jährige trug schon zwischen 2021 und 2024 das Trikot der "Auerbegga", absolvierte in diesem Zeitraum 73 Partien und brachte es dabei auf bemerkenswerte 40 Scorer-Punkte (24 Tore, 16 Vorlagen). Der Offensivmann ist aus dem FC Moos hervorgegangen, für den er auch aktuell seine Fußballschuhe schnürt und als Tabellenvorletzter tief im Abstiegssumpf der Kreisklasse Deggendorf steckt.

"Ich kenne Alex bereits seit vielen Jahren, wir haben zusammen die Ausbildung absolviert und sind seither regelmäßig in Kontakt geblieben. Ob auf dem Platz oder im Austausch über die Wochenendergebnisse des FC Moos und unseres SV Auerbach", verrät SVA-Vorstand Michael Martin. Manfred Kraus, sportlicher Leiter des früheren Bezirksoberligisten, ist von den Qualitäten des Rückkehrs vollauf überzeugt: "Alex ist menschlich, spielerisch und charakterlich bei seinen Mitspielern und vor allem im Auerbacher Umfeld hochgeschätzt und wird uns sportlich bereichern."







Nach einem sehr durchwachsenen Saisonstart legte die personell oft arg gebeutelte Truppe von Coach Christian Weigl im Herbst einen Zwischenspurt hin und verschaffte sich damit ein beruhigendes Polster zur gefährdeten Region. Niedermeier, Rimböck, Süß und Kameraden überwintern mit einem Vorsprung von sechs Punkten zur Relegationszone. "Für die laufende Rückrunde drücken wir Alex fest die Daumen und freuen uns schon jetzt darauf, ihn und seine stets unterstützende Familie wieder in Auerbach willkommen zu heißen. Im Frühjahr freuen wir uns wieder auf unser Trainingslager in der Türkei mit 42 Teilnehmern", lassen die Auerbacher Verantwortlichen abschließend wissen.