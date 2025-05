»Zur Legende geworden«: Stadeln und Geretsried steigen auf

Die Relegation zur Bayernliga hat letztlich so geendet, wie man es nach den Hinspielen der 2. Runde erwartet hatte: Auch wenn sich die unterlegenen Teams - Haching II, Frammersbach und Schwabmünchen - noch einmal mit Leibeskräften gegen das Ausscheiden, das in allen Fällen den Nicht-Aufstieg bzw. Abstieg bedeutet, gestemmt haben, setzen sich am Ende die Teams durch, die bereits nach dem ersten Spiel entsprechend unterwegs waren. Stadeln und Geretsried sind nun Bayernligisten - und Gebenbach bleibt es!