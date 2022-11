Zur Herbstmeisterschaft das Punktepolster ausgebaut!

Am letzten Vorrunden-Spieltag ging es zur Zweitvertretung der SG Oberliederbach. Die

Herbstmeisterschaft war unserer Truppe schon vorher nicht mehr zu nehmen, aber durch den

ungefährdeten 6:1-Auswärtserfolg konnte der Vorsprung auf den derzeit ersten Verfolger 1. FC

Sulzbach (diesmal spielfrei) auf fünf Punkte ausgebaut werden.

Die Weichen wurden bereits in den ersten Minuten gestellt. Unseren ersten Torabschluss setzte

Benjamin Bakay auf Zuspiel von Eseyas Bariagaber noch denkbar knapp über den Kasten (2.), aber die

nächsten beiden Torschüsse saßen! Muhamet Aliaj machte ein Zuspiel von Dominik Friedrich an der

Strafraumlinie mit dem Rücken zum Tor fest, drehte sich um seinen Gegenspieler und setzte seinen

Linksschuss (fast aus dem Stand) in die linke untere Ecke (0:1, 7.). Zwei Minuten später setzte Aliaj

Jelle Bok auf dem rechten Flügel ein, dessen scharfe Hereingabe ließ Torhüter Torsten Lechner

prallen und Michael Meyer verwandelt aus sechs Metern Torentfernung zum 0:2 (9.). Wir behielten

das Spiel komplett unter Kontrolle und es ergaben sich regelmäßig Tormöglichkeiten. Sehenswert

war Meyers Volleyschuss aus 20 Metern nach einem abgewehrten Eckball, der hauchdünn am linken

Pfosten vorbeizischte (20.). Die nächsten beiden Treffer folgten wieder per Doppelschlag. Zunächst

setzte Aliaj die Vorlage von Bariagaber an die Unterkante der Latte, von wo sie hinter der Torlinie

einschlug (0:3, 27.). Und dann war es Bariagaber selbst, der den genauen Querpass von Bok aus acht

Metern zum 0:4 einschob (29.). Dann hatten die Gastgeber einmal Glück (Gianfranco Giliberto traf

nur den Außenpfosten, 31.) und einmal einen starken Keeper, denn Lechner machte die

Doppelchance von Aliaj (Kopfball) und Bakay (Nachschuss aus fünf Metern) mit zwei starken Taten

zunichte. Fast mit dem Halbzeitpfiff erlief Meyer eine unkonzentrierte Rückgabe und brachte die

Kugel entspannt zum 0:5 unter (44.).

In der zweiten Halbzeit erlahmte der Marxheimer Torhunger ein wenig bzw. die herausgespielten

Chancen wurden nicht so effizient verwertet. Auch Top-Torjäger Giliberto blieb bei seinen guten

Möglichkeiten in der 65. (Vorarbeit Maxi Musolf) und 71. Minute (nach geschicktem Zuspiel von

Bariagaber) diesmal glücklos. Mohamed Boyardans gefühlvoller Heber aus spitzem Winkel fand

ebenfalls nicht den Weg ins Tor (69.). In der 73. Minute folgte ein hoher und weiter Schlag aus der

Oberliederbacher Hälfte, FCM-Keeper Noah Straube lief heraus, schaute jedoch direkt in die

tiefstehende Sonne und konnte den Ball kaum sehen, geschweige denn gut berechnen. So nutzte der

durchgelaufene SGO-Spielertrainer Juri Pavlenko die Situation und spitzelte den aufspringenden Ball

aus rund 17 Metern zum 1:5 an Straube vorbei. Auf der Gegenseite antwortete Bariagaber, der einen

langen Ball von Agon Alihajdari im Strafraum gut verarbeitete und Lechner bei seinem Abschluss

keine Chance ließ (1:6. 83.).

Alles in allem ein hochverdienter Marxheimer Sieg, bei dem man 90 Minuten Spielkontrolle hatte

und dem Gegner im Grunde nur eine halbe Tormöglichkeit bot. Insbesondere in der zweiten Halbzeit

war es wahrhaft kein „Feuerwerk“, aber angesichts des hammerharten Programms bis zu

Winterpause – man spielt nun vor Weihnachten noch gegen die Tabellenpositionen 3, 4 und 5 sowie

eine derzeit erstarkte SG Kelkheim – darf man auch mal ein wenig Kräfte sparen.

Vor allem kann man, wenn auch nur kurz, auf eine brutal starke Vorrunde zurückblicken (15 Siege aus

16 Spielen sind eine überragende Bilanz) und unserem Team zur Herbstmeisterschaft gratulieren!