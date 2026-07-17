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Ligavorschau
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Zur Frühschoppenzeit: Landshut legt beim Mitfavoriten los
Samstag - 1. Spieltag: "Spiele" gastiert beim SV Kirchanschöring
von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Hoffnungsträger in der Offensive: Tobi Steer (Mitte) unterstrich mit einem Doppelpack im abschließenden Test gegen Hankofen seine gute Frühfrom. – Foto: Paul Hofer
Nach elf Jahren und knapp zwei Monaten Abstinenz gibt die SpVgg Landshut am morgigen Samstag ihr Comeback in der Bayernliga! Die "Spiele" gastiert im Rupertiwinkel beim SV Kirchanschöring - zur ungewöhnlichen Anstoßzeit. Denn los geht`s schon um 11:30 Uhr.
Endlich geht`s wieder los! "Mit der Vorbereitung sind wir nicht unzufrieden. Den Testspielergebnissen messen wir nicht allzu viel Bedeutung zu. Das Wichtigste ist, dass nahezu alle Akteure die intensiven Wochen voll durchziehen konnten und wir weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben sind", zieht Landshuts Sportlicher Leiter Max Maier ein kleines Fazit der "Pre-Season". Mit Blick auf das Auftaktprogramm gegen zwei Aufstiegsaspiranten - auswärts in Kirchanschöring und kommende Woche zuhause gegen Erlbach - muss Maier kurz durchpusten: "Das sind natürlich gleich zu Beginn zwei Wahnsinnsbrocken! Aber wir wollten in die Bayernliga, jetzt sind wir da und stellen uns den Herausforderungen. Einfache Spiele wird es für uns ohnehin nicht geben. Wir fahren mit viel Respekt nach Kirchanschöring, aber ohne Angst. Auch wir haben Qualität im Kader."
Personalien SpVgg Landshut: Johannes Böhm hat nach seinem kleinen Eingriff am Meniskus leichtes Lauftraining wieder aufgenommen, wird allerdings schon noch einige Zeit pausieren müssen. Ansonsten stehen Spielertrainer Sebastian Maier alle Mann zur Verfügung.
Thorsten Nicklas (vorne) und der SV Kirchanschöring zählen zum Establishment der Bayernliga Süd. Im Frühsommer scheitete der SVK nur knapp in der Relegation am Aufstieg in die Regionalliga. – Foto: Walter Brugger
Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer beim SV Kirchanschöring) erklärt vor dem Heimauftakt gegen die niederbayerischen Bezirkshauptstädter: "Wir freuen uns sehr auf die neue Saison und darauf, gleich mit einem Heimspiel zu starten. Mit Landshut erwartet uns allerdings ein starker Aufsteiger, der einige erfahrene Spieler in seinen Reihen hat, auf die wir besonders achten müssen. Unsere Vorbereitung verlief insgesamt ordentlich, auch wenn wir zwischenzeitlich mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen hatten. Unser Ziel ist es, über 90 Minuten mit viel Energie und Powerfußball aufzutreten und möglichst erfolgreich in die Saison zu starten."
Personalien SV Kirchanschöring: Die Gastgeber können nahezu aus den Vollen schöpfen. Lediglich die beiden langzeitverletzten Jonas Kronbichler und Max Jägerbauer stehen nicht zur Verfügung.