Zuordnung des ASV Mettmann überrascht

Komplettiert wird die 18 Klubs umfassende Liga vom ASV Mettmann, der zuletzt in Gruppe 2 auf Tabellenplatz drei einlief und dem TSV Meerbusch II. Meerbusch war in der gerade abgelaufenen Spielzeit noch Bestandteil der Gruppe 3, in der auch die Neusser Vereine SV Uedesheim, TSV Bayer Dormagen, SVG Neuss-Weissenberg und 1. FC Grevenbroich-Süd vertreten waren. Mit VdS Nievenheim stößt zudem ein ehemaliger Oberligist als souveräner Aufsteiger aus der Neuss-Grevenbroicher Kreisliga A hinzu.

„Ich habe schon damit gerechnet, dass es so kommen wird. Allenfalls die Zuordnung des ASV Mettmann zu Gruppe 1 überrascht mich“, sagt Ellers Trainer Kerim Kara. Folgerichtig ist es auch fraglich, ob das eigentlich vereinbarte Testspiel zwischen dem ASV und der TSV Eller 04 während der Vorbereitung überhaupt stattfinden wird. Denn zu sehr in die Karten schauen lassen möchte man sich im Vorfeld dann doch nicht, zumal man beide Klubs auch relativ weit oben im Tableau erwarten darf.

Für DSC-Trainer Sascha Walbröhl ändert sich trotz einer neuen Staffeleinteilung wenig. „Mit dem SV Solingen fällt zwar eine hoch eingeschätzte Mannschaft raus. Aber egal ob wir nun auf Klubs aus Solingen oder aus Grevenbroich-Neuss treffen – der Topfavorit bleibt die SG Benrath-Hassels“, betont der Ex-Profi, der ansonsten von einer ausgeglichenen Liga ausgeht.

Benrath-Hassels ist gut vorbereitet

Ähnlich sieht man es offenbar beim amtierenden Vizemeister selbst, auch wenn es Nermin Ramic so direkt nicht ausdrückt. „Grundsätzlich interessiert mich mehr, was in Düsseldorf um uns herum passiert. Es war abzusehen, dass wir wieder die Grevenbroich-Neusser Klubs zugeteilt bekommen. Die meisten Teams kennen wir. Wir bereiten uns gut vor und freuen uns auf die neue Saison“, sagt der Trainer der SG Benrath-Hassels.

Auch wenn von den vier Absteigern aus der Landesliga Gruppe 1 keines der Bezirksliga Gruppe 1 zugeteilt wurde, geht Kerim Kara davon aus, „dass die Qualität im Vergleich zur abgelaufenen Saison noch einmal zunehmen wird.“ Darauf deuten auch die Transferaktivitäten hin. Der MSV Düsseldorf wartete zuletzt unter anderem mit den Verpflichtungen von Ex-Profi Sinan Kurt, dem regionalligaerfahrenen Aram Abdelkarim und Torjäger Carlos Penan auf. Beim DSC rüstet man sich für das komplizierte zweite Jahr nach dem Aufstieg mit Florian Gnida und Ayoub Alaiz vom Ligarivalen Sparta Bilk, der sich wiederum im Sommer kräftig beim Landesligisten VfB 03 Hilden II bediente.

Inwieweit die Grevenbroich-Neusser Teams in den Kampf um die Spitzenränge eingreifen können, bleibt abzuwarten. In der nicht so leistungsstark einzuschätzenden Gruppe 3 zählten sie zur oberen Tabellenhälfte. Allgemein scheint der Kreis im Aufwind, wie die Aufstiege des VfL Jüchen-Garzweiler und der Holzheimer SG (beide in die Oberliga) sowie der DJK Neuss-Gnadenthal (in die Landesliga) belegen.