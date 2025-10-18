Die DJK Gebenbach ist in der Bayernliga Nord weiter im Aufwind. – Foto: Jonas Löffler

Zunge verschluckt: Schockmoment bei Gebenbach-Sieg in Bamberg Nach einem folgenschweren Zusammenprall kurz vor Spielende wurde die Bayernliga-Partie nicht mehr angepfiffen Verlinkte Inhalte Bayernliga Nord FCE Bamberg Gebenbach

Im Bayernliga-Duell zwischen dem FC Eintracht Bamberg und der DJK Gebenbach sahen die Zuschauer ein intensives und kampfbetontes Spiel, das die Gäste aus der Oberpfalz knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Das Tor des Tages erzielte Dominik Späth zur Stunden-Marke. Überschattet wurde die Partie jedoch von einem schweren Zusammenprall kurz vor Schluss, nach dem das Spiel nicht mehr fortgesetzt wurde.



Bereits in den Anfangsminuten zeigten die Gäste, dass sie gewillt waren, früh Druck aufzubauen. Zwei gefährliche Standardsituationen blieben zunächst ohne Ertrag (4.). Nach neun Minuten setzte Späth Dominik mit einem feinen Steckpass Plankl Konstantin in Szene, der jedoch nur durch ein Foul von Bambergs Hartwig gestoppt werden konnte. Den fälligen Freistoß aus 25 Metern setzte Leon Kipry in die Mauer. In der 10. Minute hatte Gebenbach die bis dahin größte Chance: Salah El Berdz war nach einem langen Ball von Hofmann durch, doch im letzten Moment konnte ein Bamberger Verteidiger klären. Das Spiel blieb intensiv, spielte sich aber meist im Mittelfeld ab (20.).



Gebenbach kam zu mehreren guten Gelegenheiten: Kipry prüfte Willert aus 18 Metern, der den Ball nach vorne abprallen ließ, den Nachschuss aber rechtzeitig sichern konnte (24.). Kurz darauf parierte der Bamberger Schlussmann erneut stark gegen Salah El Berd (27.). Erst in der 34. Minute wurde Bamberg gefährlich: Linz setzte sich über außen durch, seine Flanke fand Strasser, dessen Kopfball aber zu unplatziert war. Wenig später hatte Schmitt die Führung auf dem Fuß – sein Abschluss aus acht Metern prallte jedoch an den Pfosten (36.). Kurz vor der Pause hatte Plankl auf der Gegenseite eine weitere Gelegenheit, verfehlte eine Hereingabe von Vidovic nur knapp (42.). So ging es mit einem torlosen, aber unterhaltsamen 0:0 in die Kabinen.



Nach Wiederanpfiff machte Gebenbach weiter Druck: Plankl schoss aus 18 Metern nur knapp am Tor vorbei (47.), Salah El Berd und Hofmann vergaben zwei weitere Großchancen (53./54.). Der Druck der Gäste wurde schließlich in der 61. Minute belohnt: Dominik Späth nahm den Ball rund 25 Meter vor dem Tor auf, drehte sich blitzschnell und hämmerte das Leder unhaltbar unter die Latte – ein Traumtor zur verdienten 1:0-Führung. Bamberg reagierte mit offensiven Wechseln und stellte auf drei Stürmer um (71.), doch die kompakte Gebenbacher Defensive hielt stand. In der 80. Minute musste Torwart Völlger einen gefährlichen Abschluss von Schmitt entschärfen. Kurz darauf schwächte sich Gebenbach selbst: Jonas Schwindl sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (86.).



In der Nachspielzeit hatte Bamberg die große Chance auf den Ausgleich, doch Völlger parierte erneut spektakulär. Direkt im Anschluss kam es zu einer unglücklichen Szene: Zwei Spieler prallten im Luftduell mit den Köpfen zusammen. Beide blieben verletzt liegen – ein Gebenbacher zog sich eine Platzwunde zu, während ein Bamberger Spieler kurzzeitig seine Zunge verschluckte. Schiedsrichter und Betreuer reagierten sofort, die Partie wurde aus Sicherheitsgründen nicht mehr fortgesetzt.



Beide Teams und Zuschauer zeigten sich tief betroffen. Der sportliche Teil rückte in den Hintergrund – die besten Genesungswünsche gehen an die beiden verletzten Spieler.hatte.



„Gebenbach zeigte über weite Strecken die reifere Spielanlage, erspielte sich die klareren Chancen und verdiente sich den Auswärtssieg durch ein Traumtor von Späth. Bamberg kämpfte leidenschaftlich, blieb aber im Abschluss glücklos. Das unglückliche Ende überschattete eine ansonsten starke Partie“, so das Fazit von DJK-Sportchef Erdal Izmire direkt im Anschluss des Spiels.