Zunge verschluckt: Bezirksliga-Toptorjäger rettet Torhüter das Leben

Gianluca Marzullo bestritt für RW Ahlen 136 Regionalliga-Partien. Seit 2024 trifft er in der Bezirksliga am laufenden Band. – Foto: Patrick Itter

Sonne, frühlingshafte Temperaturen, Kreisderby – eigentlich war am vergangenen Sonntag (8. März) in Werl-Hilbeck alles für einen tollen Bezirksliga-Nachmittag angerichtet. Doch nach einer guten Stunde geriet das Sportliche im Derby zwischen dem SV Hilbeck und dem TuS SG Oestinghausen in den Hintergrund. Auslöser war ein Zusammenprall im Strafraum.

Oestinghausens Toptorjäger Gianluca Marzullo, seines Zeichens 281-facher Regionalliga-Stürmer und ausgebildeter Fitnesstrainer, reagierte nachdem er sich zuerst um seinen Mannschaftskollegen Vogel gekümmert hatte geistesgegenwärtig und verhinderte zusammen mit Hilbecks Nils Rosenkranz und einem anwesenden Intensivpfleger schlimmeres. Dem "Soester Anzeiger" schilderte Marzullo: "Er wechselte zwischen ansprechbar und bewusstlos. Irgendwann hat er die Augen verdreht, das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass jemand die Zunge verschluckt."

Hilbecks Torhüter Silas Wiehoff, der im Winter von Bezirksligist SV Hüsten 09 zu seinem Ex-Club zurückgekehrt war, lenkte beim Stand von 1:1 eine Flanke ins Toraus und stieß daraufhin unglücklicherweise mit Oestinghausens Marius Vogel zusammen. Beide blieben liegen. Während sich Vogel nach kurzer Zeit berappeln konnte, hatte es Wiehoff schwerer erwischt – mehr als das. Er verlor mehrfach das Bewusstsein.

Daraufhin steckte der 35-Jährige Wiehoff seinen Finger in den Hals, holte ihm seine Zunge aus dem Hals und hielt sie gerade, "bis er wieder ganz da war". "Für mich ist das eine normale Aktion und eine Selbstverständlichkeit. Wenn er mir auf den Finger beißt, ist das eben so", so Marzullo, der wenige Minuten zuvor noch die 1:0-Führung markiert hatte.

Marzullo, Rosenkranz, selbst Feuerwehrmann und Notfallsanitäter, und weitere Beteiligte stabilisierten Wiehoff, ehe ein Rettungswagen auf dem Hilbecker Sportplatz eintraf und ihn ins Hammer Marienhospital brachten. "Alle haben sich wirklich gut verhalten und haben so Schlimmeres verhindert", lobt Rosenkranz. "Silas ist mein bester Freund, das war schon eine besondere Situation."

Am Abend folgten aus dem Krankenhaus erster Entwarnungen. Wiehoff, der am Montag ausgerechnet Geburtstag hatte, hat offenbar Glück im Unglück gehabt und "nur" eine schwere Prellung, eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde davon getragen, wie Hilbecks Trainer Gregor Paluch dem Lokalmedium mitteilt. Weitere Untersuchen stünden noch bevor.

"Menschlich eine glatte Eins!"

Paluch fand für das Verhalten aller Beteiligten lobende Worte, vor allem für Gianluca Marzullo. "Nils hat sich super gekümmert, aber auch das Verhalten von Gianluca Marzullo war nicht nur im Spiel überragend, als er eine falsche Entscheidung des Schiedsrichters korrigiert hat. Er war einer der ersten, der Silas geholfen hat, und der Erste Hilfe geleistet hat. Ich muss sagen: Fußballerisch sowieso, aber auch menschlich eine glatte Eins."

Auch das Oestinghauser Trainerteam habe sich trotz der zuvor hitzigen Partie empatisch gezeigt und Wiehoff sofort Genesungswünsche übermittelt. SGO-Trainer Dirk Meincke sagt: "Es gibt wichtigere Dinge als Fußball. Es tut mir für den Jungen unendlich leid und ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt."

Nach über 30 Minuten wurde die Begegnung wieder fortgesetzt. Für Silas Wiehoff rückte Ersatzmann Nils Peuler zwischen die Pfosten, musste aber dennoch einmal hinter sich greifen, als der Tabellenvierte aus Oestinghausen in der 83. Minute den Siegtreffer zum 2:1 erzielte. Der Torschütze? Gianluca Marzullo.