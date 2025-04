Zunehmende Gewalt im Profifußball? „Das Oktoberfest ist gefährlicher als ein Fußballstadion“

Vor allem die 3. Liga entpuppt sich in dieser Spielzeit als Sorgenkind. Auch der TSV 1860 bekleckert sich nicht mit Ruhm, so z. B. Ende März, als Löwen-Fans innerhalb von drei Tagen mit Massenschlägereien und Randalen im ICE negativ auf sich aufmerksam machten und auch am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Rostock.

Was sich in den Köpfen der Fans abspielt, erforscht Dr. Harald Lange (57). Der Sportwissenschaftler gilt als Fachmann für deutsche Fan-Kultur. Eine Tendenz hin zu mehr Gewalt sieht er nicht: „Gemessen an der Vielzahl der Fans, die jedes Wochenende ins Stadion gehen, sind die auch jetzt beobachteten Gewaltvorfälle immer noch Einzelfälle. Daraus lässt sich noch keine Tendenz ableiten.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung beantwortet Lange die wichtigsten Fragen.