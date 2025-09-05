Zunächst keine klare Nummer eins im Tor des KFC Uerdingen

0:5 gegen den SC St. Tönis und 2:6 gegen den SV Biemenhorst lauteten zuletzt die Ergebnisse des FC Büderich. Nach dem schwerwiegenden Umbruch hat sich der kommende Gegner des KFC Uerdingen offenbar noch nicht gefunden. KFC-Trainer Julian Stöhr nutzte deshalb auch die Gelegenheit im Zuge der Pressekonferenz vor dem Spiel noch einmal vor dem noch punktlosen Schlusslicht zu warnen.

"Wir sollten uns von der Statistik nicht täuschen lassen – auch wenn sie jetzt Tabellenletzter sind. Wir müssen uns komplett straffen, sonst wird das ein schwieriges Programm", ist sich der 35-Jährige sicher, erwartet aber vom Grundsatz einen ähnlich defensiv orientierten Gegner wie zuletzt gegen den SV Biemenhorst. "Ich glaube schon, dass wir mehr Ballbesitz haben werden. Das hat schon gegen Biemenhorst ganz gut geklappt. Wir haben deshalb weiter an Spielformen gearbeitet, dass wir uns unter Druck gut lösen können."

Davon ab steht dem KFC der gesamte Kader zur Verfügung, was Stöhrs Auswahl für die Anfangsformation nicht unbedingt vereinfacht. Zumal sich gegen Biemenhorst mit Nedzhib Hadzha, Maximilian Dimitrijevski und insbesondere Dreierpacker Noah Tomson drei Namen besonders empfohlen haben, die erstmals in der Anfangsformation standen. Natürlich wollte sich der Übungsleiter des KFC noch nicht in die Karten schauen lassen für wen er sich schlussendlich entscheidet, verriet aber ein paar Grundsätze hinter seiner Wahl für die ersten Elf: "Primär schaue ich immer auf uns, aber ich passe die Aufstellung auch immer auf den Gegner an", schildert er. "Wenn bestimmte Spiertypen gefragt sind, dann tausche ich auch gerne. Ich war in den ersten beiden Spielen mit gewissen Punkten nicht so zufrieden. Die Jungs haben sich auch im Training aufgedrängt, denn selbst wenn jemand Donnerstag überragend gespielt haben sollte, die Woche aber katastrophal trainiert, dann spielt er trotzdem nicht bei mir. Bisher haben sich aber alle Jungs reingehauen."

Hester kehrt ins Tor zurück

Nur auf der Position des Stammtorhüters herrscht bis auf Weiteres erst einmal Klarheit. Am Sonntag und daraufhin im Niederrheinpokal gegen den SV Biemenhorst wird wieder Rafael Hester zwischen den Pfosten stehen (10. September). Daraufhin übernimmt wieder Holzum für zwei Partien. Dieser Rhythmus wird auch bis auf Weiteres beibehalten: "Wir hatten keine Argumente, um uns für einen der beiden als klare Nummer eins zu entscheiden. Das geht jetzt bis zum Winter so. Danach wird neu entschieden."