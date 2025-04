Allen Grund zum Jubeln hatten die Hüffelsheimer um Doppel-Torschützen Tim Reidenbach beim Sieg in Rieschweiler Foto: Luge

Zumindest Platz zwei ist Hüffelsheim sicher SG rangiert nach dem 5:1 in Rieschweiler weiter punktgleich mit Hohenecken an der Spitze Verlinkte Inhalte Landesliga West Rieschweiler SG Hüffelsheim

Rieschweiler/Hüffelsheim. Die Elf vom Palmenstein ist wieder in der Spur. Bei der SG Rieschweiler kam die Mannschaft von André Weingärtner zu einem klaren und nur in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts zeitweise gefährdeten 5:1 (2:0)-Erfolg. „Es war deshalb auch so gut, weil es heute gegen eine wirklich starke, junge und talentierte Mannschaft ging“, so der Trainer der SG Hüffelsheim, die mit dem Dreier weiterhin punktgleich mit Spitzenreiter TuS Hohenecken ist und fünf Spieltage vor Schluss zumindest den Relegationsrang um den Aufstieg in die Verbandsliga sicher hat.

Zweimal Tim Reidenbach vor der Pause (18., 34.). Der beste Torjäger der Liga schraubte seine Saisonausbeute auf nun 29 Treffer und sorgte dafür, dass die Partie eine eindeutige Richtung nahm. Leichte Fehler im Aufbauspiel der Hüffelsheimer führten vor der Pause dann jedoch zu Halbchancen der Truppe aus der Westpfalz, bei der Weltmeister Erik Durm von Beginn an auf seiner angestammten Position in der linken Defensive mitwirkte. Die Kontrolle wurde in dieser Phase von den Hüffelsheimern ohne Not komplett hergeschenkt.

Heute, 15:30 Uhr SG Rieschweiler Rieschweiler SG Hüffelsheim SG Hüffelsheim 1 5 Abpfiff So auch zu Beginn des zweiten Abschnitts. Keine zwei Minuten waren vorbei, da hieß gelang Luis Neumüller der Anschluss. „Es wurde eine Viertelstunde lang heiß“, gab Weingärtner zu. Mit einem von Tim Müller verwandelten Strafstoß (65.) nach Foul an Reidenbach war die Begegnung vorentschieden. Auf dem etwas kleineren Kunstrasen in Rieschweiler ließen die Gäste nun nichts mehr zu. Und, für den Trainer ganz wichtig: „Diesmal hatten wir auch kein Pech.“ Mostafa El-Haiwan (77.) und Müller mit seinem zweiten Tor des Tages (90.+2) schraubten noch am Ergebnis.