„Zum Zunge schnalzen“: Murnau brilliert in Schwabing – Greinwald und Lautenbacher überragen

Die Zuschauer huldigen ihren Helden, und allein am Applaus danach ist zu vernehmen, dass kein gewöhnlicher Sieg eingefahren wurde. Die 300 Gäste hatten ein Schauspiel sondergleichen betrachtet: die vielleicht höchste Form Fußball, die je ein Murnauer Team vorgelegt hat. Jedenfalls krönte Trainer Martin Wagner, der gewöhnlich nicht zum Überschwang neigt, die erste Halbzeit zur besten seiner Amtszeit. „Für die Zuschauer ein Spaß“, bemerkte der TSV-Coach, für seine Mannschaft der nächste Sieg. Mit dem 2:1 gegen den FC Schwabing kletterten die Drachen auf Rang zwei der Landesliga.

In Hälfte eins verfeinerte Murnau alle Vorgaben der Wagner’schen Fußballlehre. Den wichtigsten Job gereichte der Coach Innenverteidiger Christoph Greinwald, seinem Abwehrchef, über den er einen gewaltigen Satz sagt: „Seine Kurve geht seit zwei Jahren nach oben und endet nicht.“ Greinwald war zur Betreuung von Schwabing-Stürmer Giacinto Sibilia abgestellt. Ein Angreifer, der „fast nicht zu verteidigen ist“, wie Wagner anmerkt. Sibilia ist die Sonne des FC, die alle anderen zum Strahlen bringt. Greinwald schaffte es, sie zu verdunkeln – oder wie’s Wagner ausdrückt: „Er hat den komplett in den Kühlschrank gestellt.“

Greinwalds vorzügliche Arbeit ermöglichte dem Rest, eine Fußballfete zu organisieren. Selbst aus Würgegriff-artigen Situationen befreite sich Murnau mit Streicheleinheiten des Balles, dem besten Freund des TSV an diesem Samstag. Gemeinsam schufen sie Szenen, die Wagner „zum Zungeschnalzen“ nennt. Beim 1:0 etwa filetierten die Gastgeber erst die FC-Abwehr mit einer Spielverlagerung auf Tizian Schatto. Ein Doppelpass später schloss Schatto erfolgreich ab. Das zweite Tor nach einer Ecke gelang Maximilian Nebl gar per Hacke. Nach Torflaute zum Saisonstart traf er schon zum vierten Mal in Folge. Bereits zur Pause verhielten sich die Fans am Rand wie ein Theaterpublikum und goutierten den Auftritt mit Ovationen. Der Trainer konnte nur beipflichten: „Da war alles dabei, was dem Zuschauer gefällt.“

Auch Felix Lautenbacher überzeugt bei Murnau gegen Schwabing

Bereits unter der Woche hatte sich dieses Fußballfest angedeutet. Offenbar hat die einwöchige Pause nochmals Energie freigesetzt. „Super stark trainiert, ich hatte schon ein gutes Gefühl davor“, erzählt Wagner. Außerdem bringen die Ergebnisse weiteres Selbstvertrauen. Der Erfolg über Schwabing war der vierte in Serie. Wobei die vorherigen in Art und Weise nicht an diesen heranreichten. Als zweiter Mann neben Greinwald war Felix Lautenbacher zu nennen. Mit dem Wielenbacher haben die Drachen eine zweite Turbine hinzugewonnen, die der ganzen Offensive Antrieb verleiht. Man muss sich immer vor Augen führen, dass der Mann erst 20 ist – und seine besten Jahre noch voraus liegen.

Bei all den Arien auf das eigene Team wollte Wagner aber auch den Gegner nicht vergessen. Schwabing stellte nicht nur eine äußerst sympathische wie faire Mannschaft, sondern obendrein auch eine brandgefährliche. Vor Murnaus Führung hatten die Münchner TSV-Torwart Fabio Grund bereits ausgespielt, trafen aber nur den Pfosten. Zu ihrem verdienten Treffer kamen sie in Minute 78 durch Bendix Kruse, wobei weder davor noch danach sonderlich große Gefahr drohte. Viel eher steuerte der TSV auf Tor drei zu. Es fiel nicht mehr. Aber an so einem perfekten Nachmittag, hielt Wagner fest, „kann man darüber gerne hinwegschauen“.