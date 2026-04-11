Zum wiederholten Male: Landesklasse-Primus bekommt Punkte kampflos

Dies war den Burgern schon zuletzt am Gründonnerstag widerfahren, als der Rossauer SV nicht zum Landesklasse-Duell in Burg anreiste. Im alten Jahr waren auch die SG Letzlingen/Potzehne und der SSV 80 Gardelegen II zu ihren Auswärtsspielen beim Landesklasse-Primus nicht angetreten.

Das Punktekonto durch Sportgerichtsverfahren - die Wertung mit 3:0 ist lediglich eine Formalie - wird für den BBC so bereits auf zwölf Zähler anwachsen. Kampflos setzt der Tabellenführer seinen Marsch in Richtung Landesliga damit fort. Und weitere Partien, die am grünen Tisch entschieden werden könnten, können folgen.

Zumindest werden die SG Letzlingen/Potzehne, der SSV 80 Gardelegen II und der Rossauer SV in dieser Saison noch einmal aufgerufen sein, zu einem Landesklasse-Gastspiel nach Burg zu reisen. Durch ihre jeweiligen Nichtantritte in den Hinspielen ist ihr Heimrecht verwirkt. Aus den letzten acht Partien der Saison 2025/26 würde der BBC so noch sechsmal das Heimrecht genießen. Vorausgesetzt die Gegner treten dann auch an.