Zum Wiederauftakt: Eddersheim erwartet Abnutzungskampf

Der FC Eddersheim startet am Wochenende wieder in den Hessenliga-Spielbetrieb. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hattersheim. Die Vorbereitung hat ein Ende, es geht wieder los: Für den FC Eddersheim beginnt am Sonntag das Pflichtspieljahr 2026. Es könnte ein historisches Jahr für den Club von der Staustufe werden, schließlich ist der FCE als aktueller Tabellenzweiter mehr als aussichtsreich positioniert, um zumindest die Relegation in Richtung Regionalliga-Aufstieg zu erreichen. Sieben Punkte Vorsprung sind es auf den Dritten Baunatal, dazu hat das Team von Trainer Carsten Weber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Das erste davon bestreitet der FCE am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den SC Waldgirmes.

Die Generalprobe ging am vergangenen Freitag im Testspiel bei der SG Grün-Weiß Bornheim (0:2) daneben. "Das war nicht optimal, vielleicht auch ein bisschen viel mit den Inhalten aus den Tagen davor. Da hatten wir zu viele Abstände, waren nicht gut im Gegenpressing und hatten keine gute Absicherung", resümiert Trainer Carsten Weber seine Eindrücke aus der Generalprobe beim Frankfurter Verbandsligisten.

Lange zu knabbern dürfte das finale Testspielresultat nicht gegeben haben, bereits am Wochenende war das Team in Mannschaftsstärke beim Hattersheimer Fastnachtsumzug dabei. "Da lassen wir uns nicht lumpen", sagt Carsten Weber. Den auch vier gewonnene Testspiele zuversichtlich stimmen.

Wenngleich zu diesem Jahreszeitpunkt auch die Platzverhältnisse beim Ligaauftakt eine Rolle spielen dürften. Bislang haben die Eddersheimer noch gar nicht auf dem heimischen Rasen trainiert, um das Geläuf für Sonntag zu schonen. Zwei Einheiten bleiben dem Team noch, um sich auf dem Geläuf einzuspielen. "Wir werden nicht auf Teufel komm raus draufgehen, wollen aber mindestens eine Einheit auf Rasen absolvieren", sagt Weber. Fußballerisch wird es wohl kein Leckerbissen Gegen den Drittletzten Waldgirmes, der immerhin verantwortlich für die bislang einzige Niederlage des Tabellenführers Eintracht Frankfurt II ist, spekuliert Weber auf einen "Abnutzungskampf". Sein Team müsse aufpassen, "sich nicht im Positionsspiel zu verlieren, gut auf zweite Bälle und im Gegenpressing sein" und "Fehler in Zonen provozieren, in dem es dem Gegner wehtun kann". Zutaten, die nicht nach einem Fußball-Leckerbissen klingen. "Es würde mich überraschen, wenn es ein Schmankerl wird", sagt Weber. Und so richten sich auch die Blicke auf Platzwart Carsten Wahl, damit er den Rasen bestmöglich präparieren kann.

