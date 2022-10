Zum viel umjubelten 1:0 Sieg einnetzte

Am gestrigen Sonntag empfing der SVB die U23 des SC BW Papenburg. Unsere Jungs hatten deutlich mehr Spielanteile, konnten diese aber nicht in Tore umsetzen. Somit ging man Torlos in die Halbzeitpause. In der 2. Halbzeit ein ähnliches Bild. Bokeloh machte das Spiel, dennoch kamen die Gäste einige Male gefährlich vor unserem Tor. In der Nachspielzeit war es dann Mathis Gersema, der nochmals mit letzter Kraft ins Laufduell ging, den Zweikampf gewann, zurück auf Erik Lüssing spielte und dieser trocken zum viel umjubelten 1:0 Sieg einnetzte.