„Zum Verzweifeln“ – Türkenfeld scheitert zweimal am Pfosten und verliert

Der TSV Türkenfeld (in Blau) im Spiel gegen den SC Weßling. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Türkenfeld kassierte gegen Fuchstal eine Heimniederlage. Ein verschossener Elfmeter und mehrere vergebene Chancen besiegelten das Schicksal.

Der TSV Türkenfeld hat im Heimspiel gegen den SV Fuchstal trotz guter Chancen eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen müssen. Schon seit der zehnten Minute liefen die Gastgeber einem Rückstand hinterher – eigentlich genug Zeit, um die Partie noch zu drehen. Doch es blieb beim knappen Rückstand. „Es ist zum Verzweifeln“, sagte Trainer Wolfgang Reinhardt nach dem Schlusspfiff. „Vom Ergebnis her ist das Spiel freilich ärgerlich, vom Auftritt meiner Mannschaft aber nicht. Das Pech klebte uns sprichwörtlich an den Stiefeln.“

Das Pech klebte uns sprichwörtlich an den Stiefeln.

Wolfgang Reinhardt

Für den frühen Rückstand sorgte Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic mit einem Freistoß aus 40 Metern. Danach spielte fast nur noch Türkenfeld, kam aber trotz zahlreicher guter Möglichkeiten nicht zum Ausgleich. Reinhardt zählte mindestens sechs Chancen, die eigentlich im Tor hätten landen müssen.

Die größte Möglichkeit bot sich nach einem Handspiel, als Felix Wimmer per Elfmeter ausgleichen konnte. Doch sein Schuss landete nur am Außenpfosten. Auch nach der Pause setzte sich das Türkenfelder Pech fort. Sebastian Schwab tankte sich stark durch und zog aus 20 Metern ab, traf aber nur den Innenpfosten. Tobias Holzleitner kam im Nachsetzen zwar noch heran, rutschte aber weg – und auch diese Gelegenheit war dahin. (Dieter Metzler)