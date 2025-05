„Zum Verzweifeln“: Mögglinger Zweite engagiert, aber glücklos

Beinahe hätte der Tabellenletzte erneut den Zweiten stolpern lassen: Doch nach eigener Führung unterliegt der 1.FC Stern II durch zwei Gegentore in der Nachspielzeit mit 1:3 beim SV Göggingen. Beide Torhüter geraten in den Mittelpunkt.

Es blieb nicht das letzte Torwart-Kuriosum an diesem Tag. Beim Stern war mit Jonas Schmutzert notgedrungen ein Feldspieler zwischen die Pfosten gerückt, der seine Sache bravourös machte. Die gut sortierte Viererkette ließ ohnehin wenig zu, die drei besten Abschlüsse hingegen parierte Schmutzert. Seine Vorderleuten spielten auch munter mit, nur im letzten Drittel vermisste der Trainer die nötige Kaltschnäuzigkeit: „Wir haben es nicht geschafft, so richtig Kapital aus unseren Vorstößen zu schlagen.“ In der 63.Minute hätte es fast geklappt: Der starke Fischer setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und flankte, Winkler verlängerte gefährlich und Reupke musste bei seiner Rettungstat alles riskieren. Dabei prallte der Gögginger Schlussmann so unglücklich mit dem Pfosten zusammen, dass er ausgewechselt werden musste.

Spürbar war allerdings, dass die dezimierte Stern-Truppe in diesem offenen und hitzigen Schlagabtausch viele Körner gelassen hatte. In der Schlussphase konnte nur selten für Entlastung gesorgt werden. Göggingen riss das Spiel an sich, ohne aber zwingend zu werden. Und so war es ein fataler Fehler, der die Mögglinger um zumindest einen verdienten Punkt brachte. In der Vorwärtsbewegung schenkte man den Ball direkt wieder her, Dennis Haizmann zog aus 20 Metern einfach mal ab und traf unhaltbar ins rechte untere Eck (90.+3). Ein Konter, abgeschlossen durch Alexander Dalinger, besiegelte den 1:3-Endstand (90.+6).

„Zum Verzweifeln“, meinte Marcel Knödler, richtete den Fokus aber gleich nach vorne auf das kommende Heimspiel am Sonntag (12:45 Uhr) gegen den TSV Hüttlingen: „Mit dieser Leistung und diesem Willen wollen wir uns endlich mit etwas Zählbarem belohnen!“.