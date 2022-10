Zum Verzweifeln Der ersatzgeschwächte Kissinger SC verliert nun auch zu Hause und nähert sich der Abstiegszone

Kein Wunder also, dass mit dem Nachwuchsspieler Fabian Strehle ein Spieler bislang alle Partien bestritten hat, den Henneberg so gar nicht eingeplant hatte: „Er sollte bei uns reinschnuppern. Aufgrund der Ausfälle haben wir ihn gebraucht, und er zahlt das Vertrauen zurück. Er macht seine Sache sehr gut, obwohl er ständig auf einer anderen Position spielt.“ Strehle kam bereits auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie auf der Sechs zum Einsatz. Gegen Oberstdorf musste Strehle, der vor anderthalb Wochen seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, auf der Zehn ran. Es war übrigens die erste Pleite auf eigenem Platz seit mehr als einem Jahr: „Das war sehr ärgerlich, weil absolut vermeidbar. Aber wir machen den Sack nicht zu und verursachen dann zwei Elfmeter.“ In den vergangenen zwei Partien kassierte der KSC gleich vier Strafstöße gegen sich: „Davon kann man drei geben, weshalb wir schauen müssen, dass wir das abstellen“, so Henneberg, der aber zugibt: „Das ist schwierig. Natürlich kann man Zweikämpfe trainieren, aber insgesamt müssen wir uns einfach cleverer anstellen.“ Henneberg hofft, dass der KSC bis zur Winterpause noch möglichst viele Punkte hole. Im Frühjahr soll es dann besser werden, denn mit Torhüter Daniel Braun (TSV Schwabmünchen) und Michael Guggumos (zuletzt BC Adelzhausen) stehen bereits zwei Neuzugänge fest. Guggumos war bereits in der Saison 2015/2016 für den KSC in der Landesliga am Ball.