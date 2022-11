Zum Verfolgerduell nach München Frauen des SV Hegnach wollen den zweiten Rang der Regionalliga behaupten

Auf altem Kunstrasen der Bezirkssportanlage in Sendling erwartet man im Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter ein hitziges Spiel wie im Vorjahr als man kurz vor Schluß 1:2 verlor. Wacker zuletzt mit 4 Siegen in Folge im Aufwind. Beim KSC sahen sie auch schon wie der sichere Sieger aus um kurz vor Ende noch 3:4 zu verlieren.

Im DFB Pokal unterlagen sie Zweitligist FC Ingolstadt denkbar knapp erst im Elfmeterschießen. Wie zuletzt kamen ihre Neuzugänge vom FC Bayern II oder deren U17. Besonders beachten muß man die 5-fachen Torschützinnen Lisa Flötzner und Sonja Kolb wobei sich die bisher 23 erzielten Tore auf einige Spielerinnen im Team von Trainerin Cagla Kormaz verteilen. Der SVH aber auch wieder in guter Form und will mit stabiler Defensive Zählbares mitnehmen bevor weitere schwere Aufgaben warten. Inclusive München stehen dabei Auswärts-Fahrten von insgesamt über 1700 km an Ein spannendes Spiel ist zu erwarten

