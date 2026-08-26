Zum Verbandsligastart: Mission Titelverteidigung und Neulingsduell

– Foto: Kim Müller

Mit dem ersten Spieltag nimmt das Geschehen in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern für sämtliche Mannschaften offiziell Fahrt auf. Während sich der 1. FC Neubrandenburg 04 und der FSV Kühlungsborn durch vorgezogene Erfolge bereits an die Spitze der Tabelle gesetzt haben, greift nun auch Meister Malchower SV 90 in den Ligabetrieb ein und empfängt die zweitplatzierten Kühlungsborner direkt zu einem echten Spitzenspiel. Spannung verspricht zudem das Duell zwischen Aufsteiger VfL Bergen 94 und dem Oberliga-Absteiger SG Dynamo Schwerin, während Tabellenführer Neubrandenburg den Rostocker FC empfängt.

Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 19:30 PUSH

Titelverteidiger Malchower SV 90, der in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft gewann doch mangels Oberligalizenz in der Spielklasse verblieb, startet auf Rang drei liegend und mit gutem Gefühl nach einem 7:2-Pokalerfolg über die HSG Universität Greifswald in die Mission Titelverteidigung. Mit dem FSV Kühlungsborn reist der aktuelle Tabellenzweite an, der sein vorgezogenes Ligaspiel dank eines Treffers im ersten Durchgang knapp für sich entschied. Dieses Kräftemessen besitzt möglicherweise bereits richtungsweisenden Charakter für den weiteren Saisonverlauf.

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Fr., 28.08.2026, 19:30 Uhr MSV Pampow MSV Pampow SV Pastow SV Pastow 19:30 PUSH

Der fünftplatzierte MSV Pampow startet vor heimischer Kulisse in die neue Spielzeit und trifft auf das aktuelle Tabellenschlusslicht SV Pastow. Die Gäste mussten sich in ihrem vorgezogenen Ligaspiel trotz zwischenzeitlicher Gegenwehr deutlich geschlagen geben, rehabilitierten sich im Landespokal jedoch mit einem klaren 8:2-Erfolg gegen den SV Wittenbeck 1953 aus der Landesklasse. Für Pastow steht auf fremdem Platz somit früh viel auf dem Spiel, um den Fehlstart mit zwei Niederlagen zu Saisonbeginn zu verhindern. ---

Fr., 28.08.2026, 19:45 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch Penzliner SV Penzliner SV 19:45 PUSH

Der auf Rang acht geführte FSV Bentwisch geht mit Rückenwind in das Heimspiel, nachdem im Pokalwettbewerb ein souveräner 3:0-Sieg gegen den Landesligisten FC Seenland Warin gelang. Die Gäste des Penzliner SV, die vor dem Anpfiff auf dem elften Rang stehen, feierten ihrerseits einen erfolgreichen Pflichtspielauftakt durch ein 3:1 gegen den Landesligisten TSV 1814 Friedland. Beide Kontrahenten wollen ihren Schwung aus den Pokalerfolgen mitnehmen, um frühzeitig in der oberen Tabellenhälfte anzuklopfen. ---

Spitzenreiter und Aufstiegsaspirant 1. FC Neubrandenburg 04 dominierte sein vorgezogenes Ligamatch nach einer komfortablen Führung und untermauerte die Frühform zuletzt durch einen 5:1-Pokaltriumph gegen den Pasewalker SV aus der Landesklasse. Der siebtplatzierte Rostocker FC reist seinerseits mit breiter Brust an, nachdem die Mannschaft im Landespokal einen deutlichen 5:0-Erfolg beim SV Stralendorf feiern konnte. Für die Gäste stellt das Duell beim aktuellen Tabellenführer eine echte Bewährungsprobe dar, wie weit es in dieser Spielzeit gehen kann. ---

Sa., 29.08.2026, 14:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Greifswalder FC Greifswald II 14:00 PUSH

Der FC Förderkader Rene Schneider belegt vor seinem ersten Liganachmittag den neunten Tabellenplatz und sammelte beim überzeugenden 6:0-Erfolg gegen den Landesklasse-Vertreter PSV Rostock reichlich Spielpraxis. Die Reserve des Greifswalder FC reist als Tabellensechster an und bewies ihr Können zuletzt mit einem 2:1-Testspielsieg gegen den Landesligisten TSV 1860 Stralsund. Beide Nachwuchsausbildungen, denen die Ergebnisse im vergangenen Jahr ein bisschen fehlten, treffen in einem Vergleich aufeinander, bei dem ein gelungener Auftakt die Weichen für die kommenden Wochen stellen soll. ---

Der zwölftplatzierte SV Warnemünde sorgte im Pokal mit einem 10:0-Kantersieg gegen den Landesligisten SG 03 Ludwigslust für Aufsehen und startet mit entsprechendem Offensivdrang in das Stadtduell. Die Gäste vom SV Hafen Rostock 1961, die auf Platz zehn rangieren, mussten sich in ihrem letzten Testspiel dem Oberligisten Mecklenburg Schwerin mit 2:5 geschlagen geben, müssen dieses Ergebnis gegen einen Formstarken Gegner nun aber verdrängen. ---

Aufsteiger VfL Bergen 94, der sich als Meister der Landesliga Ost den Aufstieg sicherte und auf Platz 13 geführt wird, meisterte seine Generalprobe in einem spektakulären Pokalmatch mit 9:5 nach Verlängerung gegen die SG Wöpkendorf. Mit der SG Dynamo Schwerin gastiert der Tabellenvierzehnte auf Rügen, der sich nach seinem Abstieg aus der Oberliga Nord neu aufbauen will und im Pokal mit einem 4:2 gegen den Landesligisten Sievershäger SV überzeugte. Das Aufeinandertreffen des Neulings mit dem traditionsreichen Absteiger könnte ein erstes Highlight der Saison werden. ---

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr Doberaner FC Doberaner FC FC Schönberg 95 FC Schönberg 15:00 PUSH