Zum Umzug gezwungen für das Highlight im DFB-Pokal: "Das ist schade"

Es ist ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte des SV Arminia Magdeburg. Anfang August vertreten die A-Junioren des Clubs die grün-roten Farben auf der nationalen Fußballbühne. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Arminen auf den FC Carl Zeiss Jena. Für die Austragung der besonderen Begegnung müssen die Magdeburger allerdings umziehen.
Statt in der heimischen „Klinke-Arena“ am AMO-Kulturhaus wird das Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena am 2. August (14 Uhr) im elf Kilometer entfernten Tonschacht in Westerhüsen ausgetragen. Grund dafür sind die Regularien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).
„Wir dürfen nicht zu Hause antreten, weil auf Naturrasen gespielt werden muss und unser Platz für die Anforderungen ein paar Meter zu kurz ist“, berichtet Arminia-Coach Florian Hösel. Das Problem: Die Vorgaben der DFB-Fußballregeln, die eine Länge von mindestens 90 Metern vorschreiben, erfüllt der Jahnsportplatz. Im DFB-Pokal wird jedoch der Maßstab der DFB-Nachwuchsliga angesetzt – und dort sind mindestens 100 Meter Länge vorgeschrieben.
Der Heimvorteil des Underdogs verpufft durch den Umzug. "Das ist schade", findet Hösel: "Der DFB-Pokal soll ein Wettbewerb für alle 64 Teilnehmer sein und nicht nur für die Teams aus den Nachwuchsleistungszentren. Gleichzeitig setzt man aber denselben Maßstab wie für die DFB-Nachwuchsliga an.“
Doch auch auf Echt- statt Kunstrasen glauben die Arminen an ihre Chance. "Die Jungs wollen weiterkommen, wollen die nächste Sensation schaffen", erklärt ihr Coach. Dass die Magdeburger einem Nachwuchs-Bundesligisten gefährlich werden können, haben sie immerhin im April nachgewiesen.
Durch einen Sieg im Elfmeterschießen schalteten die Arminen damals den Halleschen FC im Landespokal-Halbfinale aus. Weil der im Finale mit 4:0 siegreiche 1. FC Magdeburg schon über die Liga für den DFB-Pokal qualifiziert war, zogen so auch die Arminen als zweiter Vertreter aus Sachsen-Anhalt in den nationalen Wettbewerb ein. Es wäre gewiss ein noch größeres Highlight für den Verein, dürfte der SV Arminia Magdeburg dieses Heimspiel auch wirklich zu Hause austragen.