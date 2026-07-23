Zum Umzug gezwungen für das Highlight im DFB-Pokal: "Das ist schade"

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Es ist ein besonderes Highlight in der Vereinsgeschichte des SV Arminia Magdeburg. Anfang August vertreten die A-Junioren des Clubs die grün-roten Farben auf der nationalen Fußballbühne. In der ersten Runde des DFB-Pokals treffen die Arminen auf den FC Carl Zeiss Jena. Für die Austragung der besonderen Begegnung müssen die Magdeburger allerdings umziehen.

„Wir dürfen nicht zu Hause antreten, weil auf Naturrasen gespielt werden muss und unser Platz für die Anforderungen ein paar Meter zu kurz ist“, berichtet Arminia-Coach Florian Hösel. Das Problem: Die Vorgaben der DFB-Fußballregeln, die eine Länge von mindestens 90 Metern vorschreiben, erfüllt der Jahnsportplatz. Im DFB-Pokal wird jedoch der Maßstab der DFB-Nachwuchsliga angesetzt – und dort sind mindestens 100 Meter Länge vorgeschrieben.

Statt in der heimischen „Klinke-Arena“ am AMO-Kulturhaus wird das Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena am 2. August (14 Uhr) im elf Kilometer entfernten Tonschacht in Westerhüsen ausgetragen. Grund dafür sind die Regularien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Arminia-Talente "wollen die nächste Sensation schaffen"

Der Heimvorteil des Underdogs verpufft durch den Umzug. "Das ist schade", findet Hösel: "Der DFB-Pokal soll ein Wettbewerb für alle 64 Teilnehmer sein und nicht nur für die Teams aus den Nachwuchsleistungszentren. Gleichzeitig setzt man aber denselben Maßstab wie für die DFB-Nachwuchsliga an.“

Doch auch auf Echt- statt Kunstrasen glauben die Arminen an ihre Chance. "Die Jungs wollen weiterkommen, wollen die nächste Sensation schaffen", erklärt ihr Coach. Dass die Magdeburger einem Nachwuchs-Bundesligisten gefährlich werden können, haben sie immerhin im April nachgewiesen.

DFB-Pokal-Qualifikation mit Sieg über den Halleschen FC

Durch einen Sieg im Elfmeterschießen schalteten die Arminen damals den Halleschen FC im Landespokal-Halbfinale aus. Weil der im Finale mit 4:0 siegreiche 1. FC Magdeburg schon über die Liga für den DFB-Pokal qualifiziert war, zogen so auch die Arminen als zweiter Vertreter aus Sachsen-Anhalt in den nationalen Wettbewerb ein. Es wäre gewiss ein noch größeres Highlight für den Verein, dürfte der SV Arminia Magdeburg dieses Heimspiel auch wirklich zu Hause austragen.