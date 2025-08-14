Zum Start gibt’s gleich zwei Packungen 

 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ordentlich Betrieb war in den beiden ersten Pflichtspielen im Strafraum des FC Kirchweiler: Im Kreispokal setzte es ein 2:7 gegen die SG Weinsheim (im Bild). Der Ligastart wurde bei der SG Brück-Dreis mit 2:6 verloren.
Ordentlich Betrieb war in den beiden ersten Pflichtspielen im Strafraum des FC Kirchweiler: Im Kreispokal setzte es ein 2:7 gegen die SG Weinsheim (im Bild). Der Ligastart wurde bei der SG Brück-Dreis mit 2:6 verloren. – Foto: Raphael Heinz

Kreisliga B 12: Nach zwölf Jahren gelang dem FC Kirchweiler in der vergangenen Saison der langersehnte Wiederaufstieg. Die Euphorie war groß. Doch in neuer (alter) Umgebung gab es für das Team von René Hochmann dann gleich zwei heftige Niederlagen. Der Trainer nennt die Gründe hierfür.

Die Freude im Lager des FC Kirchweiler war riesig: Nach zwölf Jahren in der C-Klasse schaffte das Team den ersehnten Aufstieg. „Einige Male waren wir ja nur knapp gescheitert. Die durch den Aufstieg entfachte Euphorie wollen wir nun mit in die B-Klasse transportieren“, sagt der 44-Jährige, für den der Klassenverbleib oberste Priorität hat. Hochmann geht in seine dritte Spielzeit als Coach und wird bei Bedarf – wenn er beruflich verhindert ist – im Training von Matthias Kaspers und Hubert Runge unterstützt.

Die B-Liga sei ein großer Schritt und eine hohe Herausforderung für seine Mannschaft. „Es geht darum, sich schnell an das höhere Tempo und die Robustheit zu gewöhnen. Wir wollen bis zur Winterpause möglichst viele Punkte gegen den Abstieg sammeln“, betont Hochmann. Abgänge gab es in der Sommerpause keine. Mit Patryk Zyzak, Yilmaz Kilic (SpVgg Struth) und Gianluca Janz (zweite Mannschaft) kamen drei Akteure hinzu.

