Zum Start gibt’s gleich zwei Packungen 

Die Freude im Lager des FC Kirchweiler war riesig: Nach zwölf Jahren in der C-Klasse schaffte das Team den ersehnten Aufstieg. „Einige Male waren wir ja nur knapp gescheitert. Die durch den Aufstieg entfachte Euphorie wollen wir nun mit in die B-Klasse transportieren“, sagt der 44-Jährige, für den der Klassenverbleib oberste Priorität hat. Hochmann geht in seine dritte Spielzeit als Coach und wird bei Bedarf – wenn er beruflich verhindert ist – im Training von Matthias Kaspers und Hubert Runge unterstützt.