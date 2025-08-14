Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ordentlich Betrieb war in den beiden ersten Pflichtspielen im Strafraum des FC Kirchweiler: Im Kreispokal setzte es ein 2:7 gegen die SG Weinsheim (im Bild). Der Ligastart wurde bei der SG Brück-Dreis mit 2:6 verloren. – Foto: Raphael Heinz
Zum Start gibt’s gleich zwei Packungen
Kreisliga B 12: Nach zwölf Jahren gelang dem FC Kirchweiler in der vergangenen Saison der langersehnte Wiederaufstieg. Die Euphorie war groß. Doch in neuer (alter) Umgebung gab es für das Team von René Hochmann dann gleich zwei heftige Niederlagen. Der Trainer nennt die Gründe hierfür.
Die Freude im Lager des FC Kirchweiler war riesig: Nach zwölf Jahren in der C-Klasse schaffte das Team den ersehnten Aufstieg. „Einige Male waren wir ja nur knapp gescheitert. Die durch den Aufstieg entfachte Euphorie wollen wir nun mit in die B-Klasse transportieren“, sagt der 44-Jährige, für den der Klassenverbleib oberste Priorität hat. Hochmann geht in seine dritte Spielzeit als Coach und wird bei Bedarf – wenn er beruflich verhindert ist – im Training von Matthias Kaspers und Hubert Runge unterstützt.
Die B-Liga sei ein großer Schritt und eine hohe Herausforderung für seine Mannschaft. „Es geht darum, sich schnell an das höhere Tempo und die Robustheit zu gewöhnen. Wir wollen bis zur Winterpause möglichst viele Punkte gegen den Abstieg sammeln“, betont Hochmann. Abgänge gab es in der Sommerpause keine. Mit Patryk Zyzak, Yilmaz Kilic (SpVgg Struth) und Gianluca Janz (zweite Mannschaft) kamen drei Akteure hinzu.