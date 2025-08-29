Zum Start ein 2:2 zwischen dem TSV Dagersheim und dem TSV Jahn Büsnau

Mit einem umkämpften 2:2-Unentschieden starteten heute der TSV Dagersheim und der TSV Jahn Büsnau in die neue Saison der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Beide Teams lieferten sich über 90 Minuten ein offenes Spiel, das keinen Sieger brachte.
Der Start verlief furios: Schon in der 5. Minute brachte Johannes Schneider die Gäste aus Büsnau in Führung. Dagersheim ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich nur sieben Minuten später durch Wisdom Noah Neumann in der 12. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel erwischte Büsnau den besseren Beginn. Alexander Kastner traf in der 51. Minute zur erneuten Führung. Doch auch diesmal fand Dagersheim die passende Antwort: Nur drei Minuten später markierte Merih Yesilirmak in der 54. Minute das 2:2, das schließlich auch den Endstand bedeutete.
Der Aufsteiger SV Nufringen trifft zum Auftakt auf den erfahrenen TSV Musberg. Euphorie trifft auf Routine – die Gäste wollen ihre Stabilität ausspielen, während Nufringen auf den Heimbonus setzt. Musberg beendete die Vorsaison auf Platz elf mit 49 Punkten und geht als Favorit ins Spiel. Für den Neuling ist es ein erster Härtetest in der neuen Liga.
Holzgerlingen gegen Darmsheim – gleich zum Auftakt ein echtes Topspiel. Der Vizemeister der Vorsaison misst sich mit dem Absteiger aus der Landesliga. Holzgerlingen stellte 2024/25 die treffsicherste Offensive, Darmsheim bringt frische Qualität aus der höheren Liga mit. Ein echtes Duell zweier Topfavoriten um den Aufstieg.
Bonlanden startet gegen Aufsteiger Botnang und ist klarer Favorit. Die Gastgeber, Sechster der Vorsaison, wollen ihre Ambitionen gleich unterstreichen. Botnang bringt den Schwung des Aufstiegs mit und könnte für eine Überraschung sorgen. Ein Duell mit klaren Vorzeichen, aber offenem Ausgang.
Oberjettingen eröffnet vor heimischem Publikum gegen den favorisierten SV Vaihingen. Beide Mannschaften streben nach einem gelungenen Start, doch die Gäste, in der Vorsaison Fünfter, bringen mehr Qualität mit. Oberjettingen will nach Rang zehn diesmal den Sprung ins sichere Mittelfeld schaffen. Die Partie hat das Potenzial, früh die Richtung für beide zu weisen.
Deckenpfronn will den Schwung aus der starken Vorsaison mitnehmen und gleich vorne angreifen. Croatia Stuttgart hofft nach Platz neun, den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte zu machen. Beide Teams starten mit null Punkten und gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit richtungsweisendem Charakter.
Die Reserve aus Echterdingen will beweisen, dass sie auch gegen ambitionierte Gegner mithalten kann. Mit der Spvgg 1897 Cannstatt reist einer der Titelkandidaten an, der in der Vorsaison Rang drei belegte. Echterdingen II wurde Siebter und gilt als unangenehmer Gegner, der jederzeit überraschen kann. Zum Auftakt sind die Rollen dennoch klar verteilt.
Rohrau startet nach dem Abstieg mit großem Druck in die Saison und will Wiedergutmachung leisten. Mit Herrenberg kommt ein stabiler Gegner, der als Achter der Vorsaison solide aufgestellt ist. Rohrau hat den Wiederaufstieg als klares Ziel ausgegeben und will gleich ein Zeichen setzen. Herrenberg dagegen setzt auf Ruhe und Beständigkeit.
