Zum Start ein 2:2 zwischen dem TSV Dagersheim und dem TSV Jahn Büsnau

Deckenpfronn will den Schwung aus der starken Vorsaison mitnehmen und gleich vorne angreifen. Croatia Stuttgart hofft nach Platz neun, den nächsten Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte zu machen. Beide Teams starten mit null Punkten und gehören zum erweiterten Favoritenkreis. Es ist ein Duell auf Augenhöhe mit richtungsweisendem Charakter.

Die Reserve aus Echterdingen will beweisen, dass sie auch gegen ambitionierte Gegner mithalten kann. Mit der Spvgg 1897 Cannstatt reist einer der Titelkandidaten an, der in der Vorsaison Rang drei belegte. Echterdingen II wurde Siebter und gilt als unangenehmer Gegner, der jederzeit überraschen kann. Zum Auftakt sind die Rollen dennoch klar verteilt.

Rohrau startet nach dem Abstieg mit großem Druck in die Saison und will Wiedergutmachung leisten. Mit Herrenberg kommt ein stabiler Gegner, der als Achter der Vorsaison solide aufgestellt ist. Rohrau hat den Wiederaufstieg als klares Ziel ausgegeben und will gleich ein Zeichen setzen. Herrenberg dagegen setzt auf Ruhe und Beständigkeit.

