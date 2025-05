Zum Stammspieler gereift: Kilian Fischer erlebt eine besondere Saison beim VfL Wolfsburg

Auf 32 Einsätze in der Bundesliga auf der Rechtsverteidigerposition beim VfL Wolfsburg hat es Kilian Fischer aus Weyarn zuletzt gebracht. Der 24-jährige Stammspieler ist zufrieden: „Ich bin der Liga angekommen.“

Es war ein kritischer Moment für Kilian Fischer am 33. Spieltag, dem vorletzten Spiel seines VfL Wolfsburg gegen Hoffenheim: Fischer verdrehte sich nach einem Luftzweikampf das Knie. Mit schmerzverzerrtem Gesicht musste er kurz danach dick einbandagiert vom Platz. „Ich hatte im ersten Moment Angst, dass es etwas am Meniskus sein könnte“, berichtet der Rechtsverteidiger aus Weyarn. Doch er hatte Glück.

„Die ersten Tage nach der Verletzung waren trotzdem hart, weil ich noch nicht die Gewissheit hatte, was es genau ist.“ Eine längere Ausfallzeit stand im Raum. Am Ende hatte Fischer nach einer – für ihn persönlich – überaus erfolgreichen Bundesligasaison Glück im Unglück. Denn die Verletzung entpuppte sich am Ende nur als eine Stauchung.

„Jetzt geht es dem Knie schon deutlich besser“, berichtet Fischer. Somit steht dem Vorbereitungsstart im Juli wohl nichts im Wege. Und er will weiter angreifen – wie in der abgelaufenen Spielzeit. „Ich durfte jedes Spiel machen“, freut sich Fischer. „Der Trainer hat mir das Vertrauen geschenkt, und ich glaube auch, dass ich jetzt so richtig angekommen bin in der Bundesliga.“

Insgesamt kam der 24-Jährige auf 32 Einsätze in der Liga und hat sich auf der Rechtsverteidigerposition zum unverzichtbaren Stammspieler bei den Niedersachsen entwickelt.

Dieser Trainer freilich ist beim ambitionierten VfL Wolfsburg nach einer enttäuschenden Saison Geschichte. Ralph Hasenhüttl musste nach etwas mehr als einem Jahr auf der Wölfe-Bank schon wieder gehen. Die 0:4-Pleite in Dortmund und damit auch acht Spielen ohne Sieg bedeuteten das Aus für den Österreicher. Der bisherige U19-Trainer Daniel Bauer übernahm im Saisonfinish.

„Ich bin sehr, sehr gut mit ihm klargekommen“, betont Fischer. „Natürlich ist es traurig, dass wir es als Mannschaft nicht geschafft haben, genügend Punkte zu holen.“ Wenn man allerdings so viele Spiele hintereinander nicht gewinne, „dann ist es oft so, dass es Veränderungen gibt“.

Das angepeilte internationale Geschäft verpassten die Wölfe als Elfter mit neun Punkten Rückstand am Ende klar. Unabhängig davon ist Fischer mit seiner Spielzeit mehr als zufrieden. „Es ist für mich wahnsinnig schön zu sehen, dass es mir gelingt, den nächsten Schritt zu machen.“ Obendrein erzielte Fischer im April bei der 2:3-Niederlage gegen Leipzig sein erstes Bundesligator. „Es war ein fantastisches Gefühl für mich persönlich.“

Ganz anders erging es ihm nach dem bitteren Pokal-Aus im Viertelfinale – ebenfalls gegen Leipzig. Zu allem Überfluss verursachte er den äußerst strittigen Handelfmeter, der zur 0:1-Niederlage führte.

In der kommenden Saison will Fischer an die starken Leistungen anknüpfen und dann soll es auch – wenn möglich – mit dem VfL Wolfsburg und der Europacup-Qualifikation klappen.

Jetzt braucht Kilian Fischer aber erst einmal Abstand vom Bundesliga-Alltag. Füße hochlegen ist angesagt. „Ich werde ein paar Tage abschalten und mich dann wieder richtig fit machen.“ Mit ein paar Freunden geht es auf die griechische Insel Rhodos. „Da freue ich mich sehr drauf, weil ich sie alle das ganze Jahr über kaum sehe.“ Aber ein Fußball darf in Kilian Fischers Reisegepäck selbstverständlich nicht fehlen.