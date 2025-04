Zum sechsten Mal ohne Gegentreffer: Altenstadt besiegt Oberalting

In einer intensiven Partie gewinnt der TSV Altenstadt daheim 2:0 gegen Aufsteiger TSV Oberalting. Die Gastgeber zeigten eine stabile Defensive.

Die Null auf eigenem Platz steht beim TSV Altenstadt weiter. Jahresübergreifend ist die Elf von Coach Christoph Wagner nun zum sechsten Mal ohne Gegentreffer geblieben. Ein Elfer- und ein Kontertor bescherte den Altenstadtern am gestrigen Sonntag einen 2:0-Heimerfolg, mit dem sie in der Tabelle der Kreisliga 2 Boden gut machen und zudem den Nachbarn aus Hohenfurch im Kampf um den Klassenerhalt Schützenhilfe leisteten.

So., 13.04.2025, 17:00 Uhr

„Man sieht jetzt einfach die Fortschritte, die die Mannschaft in den letzten Wochen gemacht hat, vor allem in der Defensive“, freute sich Wagner über den souveränen Auftritt seiner Truppe gegen den Aufsteiger, der um den Ligaverbleib kämpft. „Das war auch zu merken, die Partie war intensiv und teilweise auch nicklig“, meinte Wagner, dessen Team in der Abwehr überhaupt nichts anbrennen ließ. „Das war kontrolliert und clever.“