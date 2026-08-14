Zum Saisonstart: Das sind die besten Spiele im Kreis Kleve

Die Zeit des Wartens hat ein Ende, Vorbereitungsturniere und Testspiele sind Vergangenheit. Ab sofort lautet das Motto wieder Tore, Punkte, Meisterschaft. Hier ein Überblick über die Amateurkicks im Kreis Kleve, deren Besuch sich nicht nur wegen Bier und Bratwurst lohnt.
TSV Weeze – SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Ein Spektakel wie noch vor drei Monaten, als der Turn- und Spielverein den Saisonendspurt mit einem 5:3-Heimsieg einläutete, wird’s zwar diesmal garantiert nicht geben. Dafür ist ganz einfach an einem ersten Spieltag zu viel Abtasten angesagt. Dennoch steckt in diesem Bezirksliga-Nachbarschaftsduell sofort viel Brisanz. Schließlich gilt es, zwei spannende Fragen zu beantworten. Kann der TSV Weeze die überragende Form der Rückrunde bestätigen? Oder wird der SV Rindern seiner Rolle als Geheimfavorit endlich einmal von Beginn an gerecht? Einiges spricht allerdings auch dafür, dass sich beide Mannschaften nach einem mehr oder weniger offenen Schlagabtausch auf ein Unentschieden einigen.
1. FC Kleve II – Uedemer SV (Sonntag, 15 Uhr). In der Tabelle sind noch keine Daten eingespeist, da hat die Kreisliga A Kleve/Geldern schon ihr erstes Spitzenspiel. Die Reserve des 1. FC Kleve möchte im zweiten Jahr nach ihrer Wiederbelebung in Richtung Bezirksliga anklopfen. Der Uedemer SV wiederum stellte die beste Mannschaft in der Rückrunde der abgelaufenen Saison und nimmt erneut die Meisterschaft in Angriff. Diesmal soll ein Fehlstart unbedingt verhindert werden – allein schon deshalb liegt die Favoritenrolle bei den Gästen. Wie auch immer: Für die Anhänger des gepflegten Offensivfußballes ist diese Partie ein Muss.
Viktoria Winnekendonk – SV Straelen (Sonntag, 15 Uhr). Die Torfabrik von der Römerstraße macht schon wieder Überstunden. Das musste Viktoria Winnekendonk am vergangenen Sonntag leidvoll erfahren, als es in der ersten Runde um den Kreispokal beim A-Liga-Rückkehrer aus Straelen eine 0:4-Niederlage setzte. Nur eine Woche später bietet sich die Gelegenheit zur Revanche. Im heimischen Viktoria-Sportpark ist die Mannschaft von Trainer Johannes Rankers eine Macht. Aber Vorsicht: Sebastian Moldovan, Maik Noldes und Cristian Voicu wissen ganz genau, wo in Winnekendonk das Tor steht.
Viktoria Goch III – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 12.30 Uhr). Zum Saisonbeginn kommt es in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern zum Kräftemessen zwischen dem Aufsteiger aus Goch und dem Absteiger aus Bedburg-Hau. Sicherlich geht die SGE um Coach René van Elten als Favorit in diese Partie, aber die Gastgeber um Trainer Ramon Zanelli werden sich mit ihrer Aufstiegseuphorie so teuer wie möglich verkaufen wollen. Die Gocher haben in ihren Tests gute Ergebnisse erzielt, während es bei der SGE Licht und Schatten gab.
SV Issum – SV Sevelen II (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Star im Brennnesselpark ist nicht die Mannschaft, sondern zweifelsohne der Trainer. Das Engagement von Sandro Scuderi, in der abgelaufenen Saison noch mit dem VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen unterwegs, hat Euphorie beim SV Issum ausgelöst. Der Saisonauftakt in der Gruppe zwei der Kreisliga B hat gleich einmal das Derby gegen die Reserve vom Koetherdyck auf Lager. Bei dieser Gelegenheit soll es nach Möglichkeit nicht nur in der Vereinskasse klingeln.