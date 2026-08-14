Zum Saisonstart: Das sind die besten Spiele im Kreis Kleve

TSV Weeze – SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Ein Spektakel wie noch vor drei Monaten, als der Turn- und Spielverein den Saisonendspurt mit einem 5:3-Heimsieg einläutete, wird’s zwar diesmal garantiert nicht geben. Dafür ist ganz einfach an einem ersten Spieltag zu viel Abtasten angesagt. Dennoch steckt in diesem Bezirksliga-Nachbarschaftsduell sofort viel Brisanz. Schließlich gilt es, zwei spannende Fragen zu beantworten. Kann der TSV Weeze die überragende Form der Rückrunde bestätigen? Oder wird der SV Rindern seiner Rolle als Geheimfavorit endlich einmal von Beginn an gerecht? Einiges spricht allerdings auch dafür, dass sich beide Mannschaften nach einem mehr oder weniger offenen Schlagabtausch auf ein Unentschieden einigen.