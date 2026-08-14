 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Zum Saisonstart: Das sind die besten Spiele im Kreis Kleve

Da schimpfe noch einer auf die Funktionäre. Die Spielplan-Gestalter des Fußball-Verbandes Niederrhein und des Kreises Kleve/Geldern servieren gleich zum Saisonstart delikate Leckerbissen. Diese gibt’s selbstverständlich auch in der Halbzeit am Grill.

von RP / Himmelberg, Feldberg, Nienhuys · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Mit einem Lokalduell startet die Saison für den TSV Weeze.
Mit einem Lokalduell startet die Saison für den TSV Weeze. – Foto: Pascal Derks

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Bezirksliga 4
Kreisliga A Kleve/GE
Kreisliga B1 Kleve/GE
Kreisliga B2 Kleve/GE
SGE B.-Hau

Die Zeit des Wartens hat ein Ende, Vorbereitungsturniere und Testspiele sind Vergangenheit. Ab sofort lautet das Motto wieder Tore, Punkte, Meisterschaft. Hier ein Überblick über die Amateurkicks im Kreis Kleve, deren Besuch sich nicht nur wegen Bier und Bratwurst lohnt.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
15:00live

TSV Weeze – SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr). Ein Spektakel wie noch vor drei Monaten, als der Turn- und Spielverein den Saisonendspurt mit einem 5:3-Heimsieg einläutete, wird’s zwar diesmal garantiert nicht geben. Dafür ist ganz einfach an einem ersten Spieltag zu viel Abtasten angesagt. Dennoch steckt in diesem Bezirksliga-Nachbarschaftsduell sofort viel Brisanz. Schließlich gilt es, zwei spannende Fragen zu beantworten. Kann der TSV Weeze die überragende Form der Rückrunde bestätigen? Oder wird der SV Rindern seiner Rolle als Geheimfavorit endlich einmal von Beginn an gerecht? Einiges spricht allerdings auch dafür, dass sich beide Mannschaften nach einem mehr oder weniger offenen Schlagabtausch auf ein Unentschieden einigen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00live

1. FC Kleve II – Uedemer SV (Sonntag, 15 Uhr). In der Tabelle sind noch keine Daten eingespeist, da hat die Kreisliga A Kleve/Geldern schon ihr erstes Spitzenspiel. Die Reserve des 1. FC Kleve möchte im zweiten Jahr nach ihrer Wiederbelebung in Richtung Bezirksliga anklopfen. Der Uedemer SV wiederum stellte die beste Mannschaft in der Rückrunde der abgelaufenen Saison und nimmt erneut die Meisterschaft in Angriff. Diesmal soll ein Fehlstart unbedingt verhindert werden – allein schon deshalb liegt die Favoritenrolle bei den Gästen. Wie auch immer: Für die Anhänger des gepflegten Offensivfußballes ist diese Partie ein Muss.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
15:00

Viktoria Winnekendonk – SV Straelen (Sonntag, 15 Uhr). Die Torfabrik von der Römerstraße macht schon wieder Überstunden. Das musste Viktoria Winnekendonk am vergangenen Sonntag leidvoll erfahren, als es in der ersten Runde um den Kreispokal beim A-Liga-Rückkehrer aus Straelen eine 0:4-Niederlage setzte. Nur eine Woche später bietet sich die Gelegenheit zur Revanche. Im heimischen Viktoria-Sportpark ist die Mannschaft von Trainer Johannes Rankers eine Macht. Aber Vorsicht: Sebastian Moldovan, Maik Noldes und Cristian Voicu wissen ganz genau, wo in Winnekendonk das Tor steht.

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch III
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
12:30

Viktoria Goch III – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 12.30 Uhr). Zum Saisonbeginn kommt es in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern zum Kräftemessen zwischen dem Aufsteiger aus Goch und dem Absteiger aus Bedburg-Hau. Sicherlich geht die SGE um Coach René van Elten als Favorit in diese Partie, aber die Gastgeber um Trainer Ramon Zanelli werden sich mit ihrer Aufstiegseuphorie so teuer wie möglich verkaufen wollen. Die Gocher haben in ihren Tests gute Ergebnisse erzielt, während es bei der SGE Licht und Schatten gab.

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SV Issum
SV IssumSV Issum
SV Sevelen
SV SevelenSevelen II
15:30

SV Issum – SV Sevelen II (Sonntag, 15.30 Uhr). Der Star im Brennnesselpark ist nicht die Mannschaft, sondern zweifelsohne der Trainer. Das Engagement von Sandro Scuderi, in der abgelaufenen Saison noch mit dem VfR Warbeyen in der 2. Bundesliga der Frauen unterwegs, hat Euphorie beim SV Issum ausgelöst. Der Saisonauftakt in der Gruppe zwei der Kreisliga B hat gleich einmal das Derby gegen die Reserve vom Koetherdyck auf Lager. Bei dieser Gelegenheit soll es nach Möglichkeit nicht nur in der Vereinskasse klingeln.