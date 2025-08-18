 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Zum Spiel SG Hackenberg - FK Jugoslavija Wuppertal gibt es direkt zwei Galerien.
Zum Spiel SG Hackenberg - FK Jugoslavija Wuppertal gibt es direkt zwei Galerien. – Foto: Peter Teinovic

Zum Saisonstart 2025/26: Die neuen Fußball-Fotos am Niederrhein

Hier findet ihr alle aktuellen Galerien auf FuPa Niederrhein zum Saisonstart der Saison 2025/26 - klickt euch rein! Von der Kreisliga bis zur Regionalliga West.

Die FuPa-Fotografen sind Woche für Woche auf den Sportplätzen der Region unterwegs und schießen dabei tausende Fotos auf den Amateursportplätzen am Niederrhein. Diese Bilder teilen sie mit der gesamten FuPa-Community. Damit die aktuellen Galerien noch einfacher und schneller gefunden werden, haben wir nachfolgend alle Ligen von der Regionalliga West bis zur Kreisliga A aufgelistet und direkt zu den neusten Fotos verlinkt.

So funktioniert die Filterfunktion in einer Liga

Auf den Start- und Kreisseiten von FuPa Niederrhein werden Galerien prominent dargestellt, alle Schnappschüsse einer Liga findet ihr gesammelt in der jeweiligen Liga. Ob Desktop oder mobil, unten rechts auf einer Ligaseite gibt es ein blaues Symbol mit drei kleiner werdenden Strichen. Klickt ihr auf diesen Button, erscheint das Filtermenü. Hier könnt ihr beispielsweise nach aktuellen Nachrichten, Galerien oder Videos filtern - probiert es aus!

_______________

Direkt zu den aktuellen Galerien zwischen der Kreisliga A und Regionalliga

