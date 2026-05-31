Zum Saisonfinale noch eine Trainer-Trennung in der B-Liga

Es hätte das große Endspiel um den dritten Platz geben sollen. Aber dieser war bereits im Vorfeld an die Zotzenbacher vergeben. „Unser Trainer Marino hat danach geschaut, dass auch so mancher Reservist ein paar Spielminuten mehr bekommt“, erwähnte Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR. Immerhin gefiel es ihm und den Zuschauern die zehn Tore. Tore: 0:1 Baur (2.), 0:2 David Rauch (9.), 1:2 Zatima (20.), 1:3 David Rauch (35.), 2:3 Zatima (48.), 3:3 Celikkan (48.), 3:4 David Rauch (59.), 3:5 Kusci (64.), 3:6 David Rauch (77.), 4:6 Armend Ramadani (81.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Zatima/ David Rauch.