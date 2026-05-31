Zum Saisonfinale noch eine Trainer-Trennung in der B-Liga

Bergstraße. Nur ein gutes Jahr währte die Trainertätigkeit von Tobias Fettel beim Fußball-B-Ligisten Eintracht Bürstadt II. Nach dem 3:2 seiner Elf am 17. Mai im Bürstädter Derby legte er sein Amt „nach unterschiedlichen Auffassungen“ mit der sportlichen Leitung nieder. In den nächsten Tagen will der Verein Fettels Nachfolger vorstellen. In Kirschhausen wollten die Menschen lieber auf die Kerwe als zum Heimspiel des SVK.
Die Lampertheimer mussten gleich mehrere Spieler ersetzen, verließen ihre angestammten Positionen und spielten höchst variabel. Bei den Lorschern wussten gerade die A-Jugendlichen zu gefallen. „Es war ein hochverdienter Erfolg der Platzherren“, bilanzierte Lampertheims Trainer Artur Haiser Schreiner, der den verhinderten Martin Göring vertrat. Tore: 0:1, 0:2 Ghulamsaid (30., 37.), 1:2 Staffa (40.), 2:2 Petermann (50.), 3:2 Bolz (81.), 4:2 Anton (89.). – Schiedsrichter: Aktas (Ginsheim-Gustavsburg). – Zuschauer: 40. – Beste Spieler: Staffa, Keil, Zappolino/Ghulamsaid, Bleon Parduzi, Cisse.
Es hätte das große Endspiel um den dritten Platz geben sollen. Aber dieser war bereits im Vorfeld an die Zotzenbacher vergeben. „Unser Trainer Marino hat danach geschaut, dass auch so mancher Reservist ein paar Spielminuten mehr bekommt“, erwähnte Thorsten Stalyga, der Sportliche Leiter des VfR. Immerhin gefiel es ihm und den Zuschauern die zehn Tore. Tore: 0:1 Baur (2.), 0:2 David Rauch (9.), 1:2 Zatima (20.), 1:3 David Rauch (35.), 2:3 Zatima (48.), 3:3 Celikkan (48.), 3:4 David Rauch (59.), 3:5 Kusci (64.), 3:6 David Rauch (77.), 4:6 Armend Ramadani (81.). – Schiedsrichter: Brechenser (Finkenbach). – Zuschauer: 50. – Beste Spieler: Zatima/ David Rauch.
„Keine Mannschaft wollte mehr so richtig“, bedauerte Kirschhausens Trainer Sascha Schmitt. So sah er letztlich eine der schlechtesten Saisonleistungen seiner Elf: „Die Luft war einfach draußen, Wir haben schon unseren erheblichen Teil dazu beigetragen, dass die drei Punkte an die Gäste gingen.“ Tore: 0:1 Fell (17.), 1:1 Behrman (36.), 1:2, 1:3 Georgi (50., 66.), 2:3 Rothenstein (72.), 2:4 Rückher (89.). – Schiedsrichter: Fröhlich (Darmstadt). – Zuschauer: 30. – Bes. Vorkommnis: Ghanizadeh (SVK) verschießt Foulelfmeter (82.). – Beste Spieler: keine/geschlossene Leistung.
In Feierstimmung waren die Gronauer nach einer gelungenen Saison. „Es war eine einseitige Angelegenheit, bei der wir noch viele weitere Treffer hätten erzielen können“, betrachtete Gronaus Sportlicher Leiter Karl-Heinz Schäfer den Sieg als hoch verdient. Tore: 1:0 Rettig (12.), 1:1 Schwerdt (20.), 2:1 Seitz (34.), 3:1, 4:1 Rettig (49., 60.), 5:1 Kuhlewind (66., Foulelfmeter), 6:1 Dario Lucic (81.). – Schiedsrichter: Mutlu (Vatanspor Frankenthal). – Zuschauer: 150. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/Schwerdt