Zum Saisonende ist Schluss: Marzling trennt sich vom Trainerteam von Info · Heute, 04:30 Uhr · 0 Leser

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Zum Saisonende ist Schluss: Für Jochen Jürgens und Stefan Paukner brechen die letzten knapp neun Wochen als verantwortliches Trainer-Gespann beim Kreisklassisten SV Marzling an.













Jürgens wird dann drei Spielzeiten als Chefcoach für den SVM tätig gewesen sein. Unterstützung erhielt er in der Rückrunde 2023/24 von Christian Voll, bevor Paukner im Sommer 2024 die Rolle des Co-Trainers übernahm.







Sollte ursprünglich nur ein halbes Jahr aushelfen, doch nach drei Jahren gibt Jürgens das Zepter nun endgültig weiter.







Das Abschneiden der Marzlinger Männer konnte sich in dem Zeitraum durchaus sehen lassen, landeten die "Rot-Schwarzen" doch 2024 punktgleich mit dem späteren Aufsteiger TSV Nandlstadt auf Rang vier der



Das Abschneiden der Marzlinger Männer konnte sich in dem Zeitraum durchaus sehen lassen, landeten die "Rot-Schwarzen" doch 2024 punktgleich mit dem späteren Aufsteiger TSV Nandlstadt auf Rang vier der Abschlusstabelle



In der Rückrunde 2023/24 wirkte Christian Voll als Co-Trainer an der Isarstraße mit.





Im vergangenen Jahr überquerte der SVM die Ziellinie als



In der Rückrunde 2023/24 wirkte Christian Voll als Co-Trainer an der Isarstraße mit.Im vergangenen Jahr überquerte der SVM die Ziellinie als Zweiter hinter Meister Moosburg, scheiterte dann allerdings in der Relegation an Nandlstadt - zu viele Ausfälle gab es auf Seiten der Marzlinger zu beklagen, um dem TSV auch nur annährend Paroli zu bieten.



Stefan Paukner leitete gemeinsam mit Jürgens in der letzten und aktuellen Spielzeit die Geschicke beim SVM.





Da sich die personelle Situation speziell im ersten Drittel der laufenden Saison nur unwesentlich verbesserte, konnte der SVM bislang nicht an die ordentlichen Resultate der Vorjahre anknüpfen. Zwischendurch rutschte Marzling sogar tief in den Tabellenkeller und fand sich nach sechs Spieltagen auf dem



Doch in den acht Pflichtspielen danach kassierte das Team um Kapitän Benedikt Baumgartner nur noch eine Niederlage und arbeite sich Stück für Stück an das Mittelfeld im Classement heran. Momentan rangieren die Marzlinger im "Niemandsland" der Freisinger Kreisklasse und wollen im Heimspiel gegen den BC Uttenhofen (Samstag, 16:15 Uhr) den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Denn Team und Trainerduo haben sich vorgenommen, auch die letzte gemeinsame Etappe so erfolgreich wie möglich zu absolvieren!



Ereignisreich waren die drei Jahre allemal, reiste der SVM in der Zeit doch in zwei Trainingslager nach Lazise an den Gardasee sowie nach Port de Pollença auf die Baleareninsel Mallorca und feierte 2024 das 75-jährige Vereinsjubiläum.



Stefan Paukner leitete gemeinsam mit Jürgens in der letzten und aktuellen Spielzeit die Geschicke beim SVM.Da sich die personelle Situation speziell im ersten Drittel der laufenden Saison nur unwesentlich verbesserte, konnte der SVM bislang nicht an die ordentlichen Resultate der Vorjahre anknüpfen. Zwischendurch rutschte Marzling sogar tief in den Tabellenkeller und fand sich nach sechs Spieltagen auf dem vorletzten Rang wieder.Doch in den acht Pflichtspielen danach kassierte das Team um Kapitän Benedikt Baumgartner nur noch eine Niederlage und arbeite sich Stück für Stück an das Mittelfeld im Classement heran. Momentan rangieren die Marzlinger im "Niemandsland" der Freisinger Kreisklasse und wollen im Heimspiel gegen den BC Uttenhofen (Samstag, 16:15 Uhr) den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Denn Team und Trainerduo haben sich vorgenommen, auch die letzte gemeinsame Etappe so erfolgreich wie möglich zu absolvieren!Ereignisreich waren die drei Jahre allemal, reiste der SVM in der Zeit doch in zwei Trainingslager nach Lazise an den Gardasee sowie nach Port de Pollença auf die Baleareninsel Mallorca und feierte 2024 das 75-jährige Vereinsjubiläum.





Bleibt die Frage, wer zukünftig an der Seitenlinie das Sagen hat. Dazu wird sich die sportliche Leitung des SVM zum gegebenen Zeitpunkt äußern - vorerst richtet sich der Fokus auf die bevorstehenden Aufgaben in der Liga!