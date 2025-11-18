Zum Saisonende ist Schluss

Als Ronny Steil die zweite Mannschaft der Preußen im März 2023 übernahm, rangierte sein Team auf dem vorletzten Tabellenplatz und das Abmelden vom Spielbetrieb wurde ein ernsthaftes Thema. Jetzt, kurz vor der Winterpause, wo noch ein Spiel auf dem Plan steht, ist Merchweiler II sogar Spitzenreiter in der Bezirksliga Ill/Theel. Und trotzdem hat sich der Trainer dazu entschieden im Sommer Schluss zu machen.

Ronny Steil: Durchweg Positives. Als Jugendtrainer habe ich die Mannschaften von der G bis zur A-Jugend trainiert. Einige davon haben den Sprung in den aktiven Kader gepackt, wo sie bis heute noch spielen.

Herr Steil, Sie haben jahrelang als Jugendtrainer beim SV Merchweiler gearbeitet, bevor Sie die Aktiven trainiert haben. Welche Erfahrungen haben Sie im Jugendbereich gemacht?

Steil: Es war schon schwierig aber es ist uns gelungen, nach einer tollen Serie, die Saison am Ende mit Platz neun abzuschließen.

Im März 2023 haben sie die "Zweite" von Matthias Bläs übernommen. Zu diesem Zeitpunkt stand es gar nicht gut um die Preußen. Welche Situation haben Sie vorgefunden?

In dieser Runde läuft es richtig gut für ihr Team. Nach dem Derby-Sieg gegen Wemmetsweiler und dem gleichzeitigen "Patzen" der Konkurrenz, stehen Sie mit ihrer Mannschaft auf Platz Eins. Wo liegt das Erfolgsgeheimnis?

Steil: Ich denke, es ist die gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Und wenn man erfolgreich ist, dann läuft es sowieso. Am letzten Freitag hatte ich beim Abschlusstraining der zweiten Mannschaft 20 Spieler auf dem Platz. Dazu kommt die tolle Kameradschaft auf und auch neben dem Platz. Ich denke, genau hier liegt auch der Schlüssel zum Erfolg.

Warum haben Sie sich denn genau jetzt entschieden, zum Saisonschluss ihr Traineramt nieder zu legen?

Steil: In erster Linie sind dies private Gründe. Im nächsten Jahr werde ich 50 Jahre alt und außerdem ist meine Familie in den letzten Jahren zu kurz gekommen.

Wie ich gehört habe, hat der Verein bereits Nachfolger für Sie gefunden?

Steil: Ja, das stimmt. Hierbei handelt es sich um die beiden aktiven Spieler Marvin Keller und Marcel Zenner. Diese interne Lösung ist eine tolle Entscheidung.

Am kommenden Samstag spielen Sie mit ihrem Team beim Verfolger in Habach. Was geht noch in diesem Spiel und wie ist die Zielsetzung für die Rückrunde?

Steil: Im Hinspiel gab es einer derbe Klatsche. Da haben wir noch etwas gutzumachen. Ansonsten wäre es vermessen, jetzt ein konkretes Ziel für die Rückrunde auszusprechen. Trotzdem wollen wir so lange wie möglich oben bleiben. Alles andere werden wir sehen.

Können Sie mir zum Abschluss sagen, welches Ereignis Sie im Fußball am meisten begeistert hat und Ihnen noch lange in Erinnerung bleibt?

Steil: Das kann man nur sehr schwer fest machen. Es gab viele schöne Momente im Laufe meiner Zeit. Fußball ist nicht nur ein 1:0. Für mich war es einfach eine schöne und geile Zeit.

Vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin sportlichen Erfolg