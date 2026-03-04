Zum Saisonende: Elstorf-Legende beendet seine Karriere

– Foto: Felix Schlikis

Der TSV Elstorf bastelt im Moment fleißig daran, in der kommenden Spielzeit wieder Landesliga-Fußball an der Schützenstraße anzubieten. Für eine Vereinslegende könnte der Aufstieg der perfekte Ausstand sein, denn er beendet im Sommer seine Karriere.

Jonas Lancker bestritt bereits über 350 Pflichtspiele für seinen TSV Elstorf. Von Kreis- bis Landesliga sammelte der 35-Jährige deutlich über 100 Scorerpunkte für seine Farben. Im Sommer möchte der Flügelspieler das Kapitel seiner aktiven Laufbahn nun beenden.

Teammanager Nils Gosebeck: "Jonas ist nicht nur sportlich eine Konstante, sondern auch menschlich ein absoluter Fixpunkt in unserer Mannschaft. Er steht wie kein Zweiter in den letzten Jahren für den TSV Elstorf."