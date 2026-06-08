Zum Saisonende: Acosta II überrollt den VfB Peine mit 19:1

– Foto: Volkhard Patten

Mit einer der höchsten Niederlagen der jüngeren Bezirksliga-Geschichte hat sich der VfB Peine aus der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 verabschiedet. Der bereits abgestiegene Tabellen-14. unterlag dem Tabellenvierten BSC Acosta II am letzten Spieltag mit 1:19. Während die Gäste ihre starke Aufstiegssaison eindrucksvoll krönten, endete für Peine eine schwierige Spielzeit mit einem bitteren Schlusspunkt.

Auch in der Folge blieb Acosta hochkonzentriert und nutzte nahezu jede sich bietende Möglichkeit. Niebuhr erzielte bis zur Pause seinen dritten Treffer (27.), Janknecht erhöhte kurz vor dem Seitenwechsel auf 6:1.

Bereits nach wenigen Minuten war erkennbar, in welche Richtung sich die Partie entwickeln würde. Mommertz eröffnete den Torreigen in der ersten Minute, ehe Paul Niebuhr mit Treffern in der 3. und 14. Minute früh auf 3:0 erhöhte. Bayar legte nur drei Minuten später nach.

Nach dem Seitenwechsel brachen beim VfB endgültig alle Dämme. Ebert, Janknecht, Grams, Buß, Mommertz, Stucki und Ducatelli reihten sich in die Torschützenliste ein. Besonders herausragend präsentierten sich Niebuhr mit vier Treffern sowie Janknecht, der insgesamt fünfmal erfolgreich war.

Den einzigen Lichtblick für die Gastgeber setzte Adil Eser. Der Offensivspieler verkürzte in der 32. Minute zwischenzeitlich auf 1:5 und sorgte damit zumindest kurzzeitig für Ergebniskosmetik.

Bemerkenswert war zudem der Treffer von Acostas Co-Trainer Francesco Ducatelli. Der 53-Jährige kam zu einem Kurzeinsatz und traf in der 86. Minute mit einem Distanzschuss zum zwischenzeitlichen 18:1. Nach Angaben des Vereins avancierte er damit zum ältesten Torschützen der Bezirksliga.

Für den BSC Acosta II bedeutet der Erfolg den Abschluss einer beeindruckenden Spielzeit. Der Aufsteiger beendet die Saison mit 46 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und bestätigte damit seine starke Entwicklung über die gesamte Spielzeit hinweg.

Der VfB Peine bleibt dagegen bei 28 Punkten und beendet die Saison auf Rang 14. Die Mannschaft muss nach einer schwierigen Spielzeit den Gang in die Kreisliga antreten. Besonders die Defensive wurde im Saisonverlauf immer wieder zum Problem und schloss die Saison nach dem letzten Spieltag mit 101 Gegentoren ab.

Trainer Stucki: „Eine Bewertung der Partie ist schwierig“

Acosta-Trainer Uwe Stucki tat sich nach dem außergewöhnlichen Ergebnis mit einer sportlichen Einordnung schwer.

„Nach dem 19:1-Auswärtssieg ist eine Bewertung der Partie schwierig“, erklärte Stucki. „Peine hat die Aufstellung ausgelost und sich sehr schnell aufgegeben. So konnten sich viele Spieler in die Torschützenliste eintragen.“

Besonders freute sich der Coach über den Treffer seines Co-Trainers Francesco Ducatelli: „Er hatte sich durch starke Trainingsleistungen einen Kurzeinsatz verdient. Er bestätigte seine aufsteigende Form mit einem unhaltbaren Schuss aus 15 Metern.“

Für Acosta endet die Saison damit nicht nur mit einem Kantersieg, sondern auch mit Platz vier als Aufsteiger und dem erneuten Gewinn der Fairnesswertung. Für Peine hingegen markiert die historische Niederlage den Schlusspunkt einer Saison, die letztlich mit dem Abstieg endet.