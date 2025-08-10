Zum Saisonauftakt drei Punkte für Olympia Laupheim

Urlaubsbedingt fehlten einige Spieler, sodass Olympia Laupheim die Partie der Landesliga, Staffel 4, mit drei A-Jugendlichen begonnen hat. Noah Gnandt brachte die Heimelf mit einem Doppelpack in der 19. und 21. Minute in Führung, obwohl der FC Blaubeuren mehr Spielanteile hatte. Mit einem umstrittenen Hand-Elfmeter verkürzten die Gäste auf 2:1. Doch Neuzugang Oliver Wlodarski, den der FV Olympia erst vor einer Woche aus Blaubeuren verpflichtet hatte, erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:1.
Die Startelf der Olympia: Christian Hafner, Julian Heim, (76. Paulo Griebel), Hannes Schacher, Christian Gavric, Hugo Höfner, Stephan Strähle, Dominik Ludwig (86. Marco Steudtner), Daniel Merkel (65. Phil Stadler), Pius Puscher (65. Matthias Padilla), Noah Gnandt (82. Yannick Thomas), Oliver Wlodarski