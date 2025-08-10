Zum Saisonauftakt drei Punkte für Olympia Laupheim

Urlaubsbedingt fehlten einige Spieler, sodass Olympia Laupheim die Partie der Landesliga, Staffel 4, mit drei A-Jugendlichen begonnen hat. Noah Gnandt brachte die Heimelf mit einem Doppelpack in der 19. und 21. Minute in Führung, obwohl der FC Blaubeuren mehr Spielanteile hatte. Mit einem umstrittenen Hand-Elfmeter verkürzten die Gäste auf 2:1. Doch Neuzugang Oliver Wlodarski, den der FV Olympia erst vor einer Woche aus Blaubeuren verpflichtet hatte, erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:1.





In der zweiten Halbzeit versuchte der FC Blaubeuren die Partie noch zu drehen und kam in den letzten Minuten zu einigen Eckbällen. Doch die Abwehr um Christian Gavric, Hannes Schacher und Torhüter Christian Hafner ließ keinen Gegentreffer mehr zu. Ein verdienter Sieg für die Olympia, vor allem aufgrund der sehr guten ersten Halbzeit. Das bestätigte auch der Gegner.

Ein Traum-Auftakt für die Olympia. Co-Trainer Thomas Gold, der Teammanager Andy Spann vertrat, strahlte nach dem Spiel mit der Sonne um die Wette. Er lobte seine Jungs und hob den Zusammenhalt der Mannschaft hervor.

Die Startelf der Olympia: Christian Hafner, Julian Heim, (76. Paulo Griebel), Hannes Schacher, Christian Gavric, Hugo Höfner, Stephan Strähle, Dominik Ludwig (86. Marco Steudtner), Daniel Merkel (65. Phil Stadler), Pius Puscher (65. Matthias Padilla), Noah Gnandt (82. Yannick Thomas), Oliver Wlodarski