Zum Saisonabschluss fließen Tränen

Das Ergebnis des letzten Saisonspiels war zweitrangig: Wichtiger für die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld war der Abschied von einigen Spielern.

Der letzte Spieltag der Fußball-Landesliga Südost begann für den TSV Eintracht Karlsfeld mit einem sportlichen Dämpfer und endete emotional. Sogar Tränen flossen, denn mehrere verdiente Spieler liefen zum letzten Mal für die Eintracht auf. Die 0:2-Niederlage gegen den TSV Wasserburg wurde zur Nebensache – auch aus Sicht der Gäste, die mit einer Minimalchance auf den Aufstieg anreisten.

Wasserburg wäre mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage des Tabellenzweiten Geretsried in Hallbergmoos noch auf den Relegationsplatz ge㈠klettert. Der Traum lebte, denn Robin Ungerath brachte die Gäste in der 1. Minute in Führung. Im Anschluss überließ Wasserburg den Karlsfeldern den Ball. „Das hat uns schon überrascht”, sagte Eintracht-Coach Flo Beutlhauser, der anerkennen musste: „Sie haben uns gut analysiert und im 3-5-2-System gespielt. Das war für unser 4-4-2 mit Raute schwierig zu verteidigen.”

Wasserburg schaltete nach Ballgewinnen schnell um und ließ eine Topchance auf den zweiten Treffer liegen. Auf der anderen Seite fand die Eintracht selten die Lücke. Gute Möglichkeiten wie die von Christoph Traub und Vitus Vochatzer waren Mangelware.

Bitter war aus Karlsfelder Sicht zur Halbzeitpause aber weniger das Ergebnis als zwei Verletzungen. Jonas Eicher musste früh mit einer Zerrung ausgewechselt werden (20.). Für ihn kam Willhelm Ampenberger ins Spiel. Der erlebte den Halbzeitpfiff bei seinem erst zweiten Einsatz aber ebenfalls nicht auf dem Feld. Ampenberger zog sich bei einem Zusammenprall eine Platzwunde zu (43.) und musste im Krankenhaus genäht ㈠werden.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wechselte Beutlhauser weiter durch – nun freiwillig. Innerhalb weniger Minuten verließen Lukas Paunert (Wechsel nach Heimstetten), Dominik Pöhlmann und Dominik Schäffer den Platz (jeweils Karriereende). Vor allem Schäffers letzte Momente im Eintracht-Trikot setzten Beutlhauser zu: „Niki und ich haben beide 1996 hier in Karlsfeld angefangen. Bei mir sind Tränen gekullert.”

Weil Wasserburgs Konkurrent Geretsried in Hallbergmoos den zweiten Treffer nachlegte, war klar, dass es die Gäste nicht mehr in die Relegation schaffen würden. Das Spiel plätscherte nun vor sich hin. Dennoch traf Ungerath in der 78. Minute zum 0:2 aus Karls㈠felder Sicht.

„Im Mittelpunkt standen die Verabschiedungen”, so Beutlhauser. Auf der Grillfeier im Anschluss wurde es dann noch einmal emotional. Mit dabei war auch wieder Ampenberger – mit geflicktem Cut. Am Sonntag verabschiedeten sich dann knapp 20 Spieler nach Mallorca. Dort wird eine Saison abgeschlossen, die für die Karlsfelder trotz zwischenzeitlicher Turbulenzen mit dem souveränen Klassenerhalt endete.