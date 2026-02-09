Zum Rückrundenauftakt: späte Tore für F91 und Jeunesse

👉 Abstimmung über den Spieler des Spiels

Was am Wochenende los war

Jeunesse und Bissen eröffneten den 16.Spieltag und damit das Fußballjahr 2026 in der BGL Ligue mit einer kämpferischen Begegnung, in der der Rekordmeister nach einem Platzverweis für die Gäste noch vor der Pause Vorteile zu haben schien. Doch ein unglückliches Eigentor per Kopf von Borger führte nach einer Stunde zum 0:1. Jeunesse tat sich danach lange schwer, durch die dicht gestaffelte Bisser Abwehr zu kommen, ehe Elshan nach einer an die Strafraumgrenze getretenen Ecke abzog und zum insgesamt gerechten 1:1 traf (90.‘+1). Da die anderen Spitzenteams allesamt gewannen, rutschte der Aufsteiger von Platz 2 auf 4 ab – nichts, wofür man sich beschweren müsste.

Während Leader Differdingen (5:0 gegen Schlusslicht Mamer) und Strassen (3:0 gegen Hesperingen) souveräne Heimsiege einfuhren, hatte F91 lange zu kämpfen. Zunächst hatten nämlich die Gäste aus Käerjeng die besseren Gelegenheiten, ehe Düdelingen das Heft nach der Pause zusehends in die Hand nahm. Als der Punktgewinn für den UNK in greifbare Nähe rückte, gelang Delorge nach einem Seitenwechsel auf rechts das entscheidende 1:0 (89.‘).

Trotz sehr früher Führung (1:0, 2.‘) musste Canach am Ende vor allem einem ebenfalls frühen Platzverweis (16.‘) Tribut zollen und sich Racing mit 1:3 geschlagen geben, das seine drei Treffer zwischen der 33.‘ und 45.‘ erzielen konnte. Da Mitte der 2.Halbzeit das vermeintliche Anschlusstor für die Gastgeber nicht gegeben wurde, gab es kein Comeback mehr für den FC Jeunesse. Niederkorn steckt weiter in der Krise, da man ausgerechnet durch ein Kopfballtor seines ehemaligen Spielers Yann Matias in Mondorf mit 0:1 (52.‘) den Kürzeren zog.

Rosport verlor das erste von zwei Kellerduellen der 16.Runde im Oberhaus verdient mit 0:3 gegen ein offensichtlich wiedererstarktes Petingen. Hostert geriet in Rodange zwar in Rückstand, gab sich aber nie auf und konnte das Ergebnis durch einen Doppelschlag zwischen der 70.‘ und 77.‘ zu seinen Gunsten drehen und mit einem 2:1-Auswärtssieg wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Rodange ist jetzt Vorletzter und Rosport rutscht auf einen Relegationsplatz. Am frühen Montagnachmittag hat FuPa mit dem neuen Hosterter Trainer Marco Martino telefoniert.

Martino: „baue gerne junge Spieler ein, wenn sie es sich verdienen“

„Mit den Spielideen haben wir in der Vorbereitung bei null angefangen. Ich wollte von den kurzen vier Wochen profitieren, um der Mannschaft meine Ideen mit auf den Weg zu geben. Ich habe mich nicht viel mit dem befasst, was vor meiner Verpflichtung passiert war. Das Team hat in der Vorbereitung gut mitgezogen und wir sind mit den 3 Punkten vom Sonntag gut in die Rückrunde gekommen.

Wie schon bei Racing und in Düdelingen baue ich gerne junge Spieler ein, wenn sie es sich verdienen. Wegen Sperren war dies am Sonntag vielleicht etwas früher als erwartet der Fall, aber diese Spieler haben sich in der Vorbereitung gezeigt und konnten sich jetzt belohnen, sogar wenn sie nur für zwei Minuten auf dem Platz standen.“