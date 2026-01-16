Zum Rückrunden-Auftakt beim "Club" zu Gast

„Für den einen oder anderen war es ein sehr intensives Jahr. Man hat gemerkt, dass die freien Tage ganz gutgetan haben. Aber umso mehr haben wir uns dann auch gefreut, als wir uns im Januar wiedergesehen haben“, sagt Vincent Wagner, der Trainer von Zweitligist SV Elversberg, zum Auswärtsspiel beim 1. FC Nprnberg am Samstag (13 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Max-Morlock-Platz). „Wir konnten vor allem durch das Trainingslager intensiv und fleißig trainieren und sind jetzt schon wieder im Modus – das müssen wir auch, weil am Wochenende ein guter Gegner auf uns zukommt.“, Der 1. FC Nürnberg hatte zwar zu Saison-Beginn noch Schwierigkeiten und konnte seinen ersten Sieg erst Mitte September beim 2:1 gegen den VfL Bochum einfahren. Seitdem zeigt die Kurve beim Club, der sich bis auf Tabellenplatz acht hochgearbeitet hat, aber klar nach oben.