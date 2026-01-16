Zum Rückrunden-Auftakt beim "Club" zu Gast

Knapp vier Wochen Winterpause und -vorbereitung sind so gut wie vorbei – an diesem Wochenende geht der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga weiter. Die SV Elversberg ist zum Start ins neue Jahr auswärts im Einsatz: Zum Rückrunden-Auftakt tritt das Team von Trainer Vincent Wagner am Samstag, 17. Januar, um 13.00 Uhr im Max-Morlock-Stadion (Max-Morlock-Platz) beim 1. FC Nürnberg an.
„Für den einen oder anderen war es ein sehr intensives Jahr. Man hat gemerkt, dass die freien Tage ganz gutgetan haben. Aber umso mehr haben wir uns dann auch gefreut, als wir uns im Januar wiedergesehen haben“, sagt Vincent Wagner, der Trainer von Zweitligist SV Elversberg, zum Auswärtsspiel beim 1. FC Nprnberg am Samstag (13 Uhr, Max-Morlock-Stadion, Max-Morlock-Platz). „Wir konnten vor allem durch das Trainingslager intensiv und fleißig trainieren und sind jetzt schon wieder im Modus – das müssen wir auch, weil am Wochenende ein guter Gegner auf uns zukommt.“, Der 1. FC Nürnberg hatte zwar zu Saison-Beginn noch Schwierigkeiten und konnte seinen ersten Sieg erst Mitte September beim 2:1 gegen den VfL Bochum einfahren. Seitdem zeigt die Kurve beim Club, der sich bis auf Tabellenplatz acht hochgearbeitet hat, aber klar nach oben.
„Nürnberg spielt anders als zu Saisonbeginn“, sagt SVE-Trainer Wagner: „Das Team verfügt über eine hohe individuelle Klasse. Es wird ein enges Spiel auf Augenhöhe werden, ein Abnutzungskampf, den es von Anfang an anzunehmen gilt, auch wenn das nicht so einfach ist. Trotzdem: Bei unserem Spiel gegen den FC Basel hat man gesehen, dass wir unsere Form aus der Hinrunde grundsätzlich gut konservieren konnten. Es wird ein harter Kampf, bei dem es wieder auf Kleinigkeiten ankommen wird.“ Wie der SVE-Kader am Wochenende aussehen wird, ist krankheitsbedingt an der einen oder anderen Stelle aktuell noch offen.