"Zum richtigen Zeitpunkt die Tore": Haching II feiert Kantersieg

In den vergangenen Jahren brauchten die jungen Wilden der SpVgg Unterhaching II immer etwas Zeit, um sich im Männerfußball zurecht zu finden. Dieses Jahr in der Landesliga ist das ganz anders mit dem Bombenstart.

Zum Ende der Auftaktwoche hat man den 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 5:1 (2:1) vernascht und Bilanz gesteigert auf fünf Punkte mit neun geschossenen Toren nach drei Spielen.

Direkt in der 2. Minute gingen die Gäste durch ihren Toptorjäger Moritz Müller in Führung, aber auch von dem Schocker ließ sich die junge Truppe nicht aus der Bahn werfen. Die jungen Hachinger standen defensiv stabil und ließen nicht viel für Garcmisch zu. Nach dem Ausgleich von Philipp Zimmerer (21.) wurde der Führungstreffer von Samuel Weiß stark herausgespielt (23.) und die Führung zur Pause ging dann auch in Ordnung.