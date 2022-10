Während es für den TSV 1865 Dachau (rechts) im Kellerduell gegen Schlusslicht Rosenheim geht, möchten Sascha Mölders & Co. (links) im Topspiel an der Spitze nicht abreißen lassen. – Foto: Roland Wagner / Robert Geisler | SP4ORT.de

»Zum Punkten verdammt!«: Der goldene Herbst als Hoffnung? 17. Spieltag in der Bayernliga Süd - Fr.: Hallbergmoos und Kottern eröffnen das Wochenende +++ Sa.: Topspiele in Deisenhofen und Ingolstadt +++ Türkspor Augsburg will den Befreiungsschlag erzwingen

Während im Tabellenkeller der Bayernliga Süd jeder die Augen auf seine eigene Punktausbeute richtet und in den letzten Wochen vor der Winterpause über dem Strich landen will, hat der Kampf um die Pole-Position richtig Fahrt aufgenommen. Zu Gast in Deisenhofen möchte der SV Schalding-Heining natürlich im Flow bleiben und den Abstand auf den aktuellen Vize Landsberg, der im absoluten Verfolger-Topspiel in Ingolstadt gefordert ist, wahren...

Matthias Strohmaier (Spielertrainer VfB Hallbergmoos): "Wir wollen auch gegen Kottern so auftreten wie zuletzt in Gundelfingen, müssen nur einen Ticken konsequenter und zielstrebiger sein. Die Leistung hat dort gestimmt, das Ergebnis hingegen nicht. Zu Hause wollen wir nun natürlich erneut unsere Zuschauer mit einem sehr leidenschaftlichen Auftritt abholen und erhoffen uns natürlich die drei Punkte. Wir sind ja schließlich zum Punkten verdammt." Personalien: Das Abschlusstraining wird den genauen Kader zeigen, allerdings sind wohl alle Mann fit für das Flutlichtspiel am Freitagabend. Frank Wiblishauser (Trainer TSV Kottern): "Nachdem wir, seit wir gemeinsam hier zusammenarbeiten, die ersten drei Spiele gut hinter uns gebracht haben, wollen wir mit nahezu dem ganzen Kader auch in Hallbergmoos auf Sieg spielen. Die Jungs stabilisieren sich immer mehr und deshalb fahren wir auch dort hin und wollen ganz klar etwas holen!" Personalien: Lediglich Julian Feneberg ist am Wochenende ein letztes Spiel gesperrt.

Stephan Baierl (Trainer FC Memmingen): "Mit Stefan Anderl kommt ein ehemaliger Memmingen Coach nach Hause, mit dem ich öfters Kontakt hatte und mit dem ich mich gut verstehe. Uns erwartet mit Gundelfingen ein ziemlich intensives Spiel gegen einen richtig heißen Gegner, der uns immer wieder in Stresssituationen bringen wird. Dementsprechend wird es alles andere als ein ruhiger Nachmittag werden. Ich gehe von einer spannenden, hochintensiven Partie aus. Doch wenn wir oben dranbleiben wollen, dann müssen wir die letzten Spiele vor der Winterpause positiv gestalten und das ist unser Ziel." Personalien: Lediglich Keeper Martin Gruber fehlt den Hausherren. Auch Oktay Leyla gehört wieder dem Kader an. René Schröder (Co-Spielertrainer FC Gundelfingen): "Der FC Memmingen verfügt über einen sechsmal so hohen Etat wie wir, das sagt eigentlich schon alles aus. Sie haben einen qualitativ guten Kader mit herausragenden Einzelspielern, sind seit acht Ligaspielen ungeschlagen und somit klarer Favorit. Wir haben bislang eine klasse Runde gespielt, können in unserer aktuellen Lage selbstbewusst und befreit aufspielen, haben in Memmingen überhaupt nichts zu verlieren und wollen, wenn möglich, mit etwas Zählbaren unsere Hinserie abrunden." Personalien: Leon Sailer und Edwin Tarakan befinden sich im Aufbautraining. Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzfähig.

Alexander Weiser (Trainer TSV 1865 Dachau): "Nachdem es letzte Woche zum Tabellenführer ging, kommt nun das Schlusslicht zu uns nach Dachau. Absolute Gegensätze, aber dennoch hat Rosenheim jede Menge Qualität im Kader und eine ganz gefährliche Mannschaft, die wir nicht unterschätzen dürfen. Mit Blick auf die Tabelle wollen und müssen wir natürlich punkten, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren." Personalien: Die zuletzt kurzfristigen, krankheitsbedingten Ausfälle sind alle wieder mit von der Partie. Marcel Kosuch und Sebastian Brey sind noch leicht angeschlagen, während Marcel Jurakovic mit einem Rippenbruch mehrere Wochen fehlen wird. Hansjörg Kroneck (Sportlicher Leiter TSV 1860 Rosenheim): "In Dachau erwartet uns ein absolutes Kellerduell, ein enges Spiel auf Augenhöhe und ein absolutes Kampfspiel. Wir wollen natürlich punkten, auch wenn uns aktuell viele Spieler fehlen. Dennoch werden wir eine schlagkräftige Truppe nach Dachau schicken, die alles reinwerfen wird. Denn in unserer Situation zählt jeder Punkt, den man sich in dieser Liga ganz hart erarbeiten muss. Wir sind zwar aufgrund den Ergebnissen der letzten Wochen wirklich gebeutelt, wollen und müssen unsere Chancen allerdings nutzen." Personalien: Neben den drei länger verletzten Bojan Tanev, Markus Sattelberger und Luca Jesse fehlen auch die beiden rot-gesperrten Tim Kießling und Sascha Marinkovic.

Alex Käs (Trainer FC Ingolstadt 04 II): "Es treffen die beiden Mannschaften mit der höchsten Ballbesitzquote aufeinander. Landsberg ist eine individuell extrem gut besetzte, ballsichere Mannschaft, die mega abgezockt und erfahren agiert. Von dem her wird es eine große Aufgabe gegen einen Gegner, der sich in einer ähnlichen Situation befindet wie wir uns nach einer langen Ungeschlagen-Serie wieder eine Niederlage hinnehmen musste." Personalien: Leon Nuhanovic hat sich im letzten Spiel eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und wird vorerst fehlen. Hinter Mussa Fofanah steht krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen, während Jeroen Krupa ins Aufgebot zurückkehren wird. Jürgen Meissner (Sportlicher Leiter TSV Landsberg): "Die Niederlage gegen den FC Ismaning schmerzt natürlich immer noch. Der FC Ingolstadt, der am Samstag auf uns wartet, gehört für mich zu den 2-3 stärksten und spielerisch besten Teams der Liga. Sie haben eine enorme Qualität in ihren Reihen, mussten letzte Woche ebenfalls eine Niederlage hinnehmen und stehen von dem her ähnlich unter Druck wie wir. Wir wollen allerdings oben so richtig angreifen, daher gilt Verlieren verboten." Personalien: Weiter sind Daniel Leugner, Sandro Caravetta und Vincent Stegmiller nicht einstzfähig.

Max Wuschek (Sportdirektor TSV Schwaben Augsburg): "Wir wollen unseren positiven Lauf von fünf Spielen ohne Niederlage natürlich auch in Ismaning aufrechterhalten. Man kennt sich natürlich aus den vielen Vorjahren. Der FC Ismaning hat eine gute Mannschaft, ist richtig stark in die Saison gestartet und befindet sich gerade in einem kleinen Loch, aus dem sie natürlich heraus wollen. Es wird ein ganz schweres Spiel, in das wir unseren Schwung der letzten Wochen mitnehmen müssen. Natürlich wollen wir zum Abschluss der Hinserie die 30-Punkte-Marke knacken, das wäre unser Ziel." Personalien: Neben dem weiter gesperrten Marco Greisel wird auch Rainer d'Almeida beruflich verhindert nicht mitwirken können. Timothee Diowo (überstandene Schambeinentzündung) und Engjell Havolli (zuletzt krank) hingegen stehen zurück im Aufgebot.

