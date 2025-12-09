Zum Nikolaustag drei Bälle im Stiefel

„Für uns war es wichtig im letzten Spiel in der Hinrunde eine ordentliche Leistung zu bringen, die gesetzte Zielstellung 30 Punkte zu erfüllen und nach nicht ganz einfachen, zurückliegenden Wochen ein anderes Auftreten zu zeigen, das alles hat die Mannschaft richtig gut umgesetzt“, so ein zufriedener Felix Müller, der seinen erkrankten Chef Martin Hauswald an der Line vertrat.

Gera versteckte sich keineswegs, trat nach vier Punkten aus den letzte beiden Spielen durchaus selbstbewusst auf, suchte immer wieder seine Chance, kam aber auch auf Grund der wieder stellungssicheren Defensive der Heimelf kaum zu zwingenden Abschlüssen. Früh zogen die Arnstädter in Front. Eine Linksflanke bekam ein Geraer Akteur im Strafraum an die Hand, der Unparteiische zeigte umgehend auf den Punkt. Ben Luca Kunz scheiterte mit dem Elfmeter erst an Haase, den abprallenden Ball jedoch köpfte er im zweiten Versuch ins Tor (9.). Der vermeintliche Ausgleich der Gäste durch Heuschkel (16.), wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gewertet. In dieser Phase waren die Hausherren zwar spielbestimmend, agierten aber oftmals zu überhastet und ungenau. Nach Rechtsflanke des spielfreudigen Dustin Messing köpfte Anton Lvov an den Pfosten (27.). Dann war es Messing selbst, der aus halbrechter Position im Strafraum nur die Querlatte traf (37.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs besaßen die Ostthüringer die erste Möglichkeit, als nach Hereingabe Franz Hoffmanns der 38-Jährige Heuschkel aus halblinker Position knapp am langen Pfosten vorbeischoss (47.). Danach erhöhten die Bachstädter die Schlagzahl und agierten zunehmend zwingender. So legte Lukas Scheuring Messings Rechtsflanke zum freistehenden Patrick Hädrich, welcher aus Nahdistanz den Ball unter die Latte hämmerte (51.). Pech hatte erneut Dustin Messing, der einen Freistoß aus 18 m an den Querbalken zimmerte (53.). In Folge einer Ecke traf Routinier Norman Koch aus kurzer Entfernung zum entscheidenden dritten Tor (54.). Anschließend vergaben Kunz, der das leere Tor nach Haases Ballverlust verfehlte (60.), sowie Lvov und Messing nach einem Konter jeweils zweimal in aussichtsreichen Positionen (65.), Haase war auch hier nicht zu bezwingen. Auch bei Kunz Direktabnahme nach Eckball parierte Torwart Haase in großem Stil (83.). Es sprach für die Moral der Gäste die nie aufsteckten und zwei Abschlüsse in der Schlussphase zur Resultatsverbesserung vergaben.