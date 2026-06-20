Zum Niedergang des TuS Grevenbroich: „Früher war nicht alles besser“

Der Abstieg des TuS Grevenbroich in die Kreisliga B markiert einen historischen Tiefpunkt für einen Verein, der einst in der Verbandsliga spielte und zu den Top-Adressen in der Region gehörte. Doch für Präsident Thomas Ugowski begann die Entwicklung nicht erst in dieser Saison. Die Ursachen sieht er vielmehr in einer langen Kette von Ereignissen, die den Traditionsverein über Jahre ausgebremst haben.
Eigentlich muss man die letzten zehn Jahre betrachten“, sagt Ugowski. Der heutige Präsident kennt den Verein wie kaum ein anderer. Seit 1984 ist er Teil des TuS, erst als Spieler, dann als Jugendtrainer, Seniorentrainer und mittlerweile im Vorstand. „Wenn man einmal bei einem Verein hängen bleibt, in dem es einem gefällt, dann bleibt man eben hängen. Für mich stand nie zur Diskussion, noch einmal zu wechseln.“
Als Spieler erlebte Ugowski die erfolgreichsten Jahre des Vereins mit. Der TuS spielte Verbandsliga und gehörte zu den festen Größen der Region. Trotzdem will er nicht in Nostalgie verfallen. „Ich würde nicht sagen, dass früher alles besser war. Aber der Fokus auf den Fußball war größer. Nach der Schule ging es auf den Bolzplatz, dann zum Training und danach wieder auf den Bolzplatz. Heute haben Jugendliche viel mehr Möglichkeiten.“
Die größten Probleme sieht er jedoch nicht auf dem Platz, sondern daneben. Seit Jahren fehlt dem Verein die notwendige Infrastruktur. 2015 wurde im Schlossstadion ein Hybridrasen verlegt, wodurch der TuS über längere Zeit keine Heimspiele austragen konnte. Der neue Platz sorgte anschließend immer wieder für Diskussionen und war in den Wintermonaten häufig nicht bespielbar. 2017 wurde das Vereinsheim abgerissen. Seit einem Bombenfund und den laufenden Renovierungsarbeiten am Stadion muss der Verein erneut ausweichen.
„Wir trainieren auswärts, wir spielen auswärts und haben kaum noch Vereinsleben“, beschreibt Ugowski die schwierige Situation. Für den Seniorenbereich sei das schon schwierig. Noch stärker treffe es allerdings die Jugend. „Wenn wir in Orken trainieren, warum sollen Eltern ihre Kinder dann beim TuS anmelden und dorthin fahren? Viele gehen direkt zu den umliegenden Vereinen.“ Die Folgen seien inzwischen deutlich sichtbar. Mehrere Jahrgänge seien personell dünn besetzt oder fehlten ganz. Dadurch sei es immer schwieriger geworden, Spieler aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich nachzuziehen.
Gleichzeitig kämpft der gesamte Fußball im Stadtgebiet mit ähnlichen Problemen. „Wir haben zehn Fußballvereine in Grevenbroich. Fast überall fehlen Jugendspieler, Trainer und ehrenamtliche Helfer.“ Deshalb müsse man künftig auch über neue Wege nachdenken. Spielgemeinschaften oder sogar Fusionen könnten mögliche Lösungen sein. Der Abstieg selbst traf Ugowski dennoch hart. „Ich habe, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet.“ Das entscheidende Spiel verfolgte er aus dem Urlaub. Schon wenige Tage später sei der Blick jedoch nach vorne gegangen. „Ändern können wir es nicht mehr. Jetzt müssen wir versuchen, so schnell wie möglich wieder aufzusteigen.“
Mut macht ihm dabei vor allem die Reaktion der Mannschaft. Trotz des Abstiegs bleibt der Großteil des Kaders dem Verein erhalten. „Das hat mich wirklich überrascht, aber auch stolz gemacht“, sagt Ugowski. Die Spieler hätten schnell signalisiert, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. „Die Stimmung war: Wir haben das mitzuverantworten, also ziehen wir die Karre gemeinsam wieder aus dem Dreck.“
Die große Hoffnung liegt nun auch auf der Rückkehr ins modernisierte Schlossstadion. Zur Rückrunde könnte, so hofft der TuS-Präsident, die Mannschaft dort erstmals wieder auflaufen. Für Ugowski wäre das weit mehr als nur eine neue Spielstätte. „Dann haben wir wieder Heimspiele, wieder einen Treffpunkt und wieder ein Stück Heimat. Das macht für einen Verein einen riesigen Unterschied.“ Viele Spieler hätten ihm bereits gesagt, dass sie unbedingt zu den ersten gehören wollen, die dort auflaufen. Vielleicht, so hofft er, lockt das neue Stadion auch wieder mehr Kinder und Jugendliche zum TuS. Nach dem tiefsten Einschnitt der Vereinsgeschichte soll genau dort der Neuanfang beginnen.
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