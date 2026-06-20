Zum Niedergang des TuS Grevenbroich: „Früher war nicht alles besser“

Mut macht ihm dabei vor allem die Reaktion der Mannschaft. Trotz des Abstiegs bleibt der Großteil des Kaders dem Verein erhalten. „Das hat mich wirklich überrascht, aber auch stolz gemacht“, sagt Ugowski. Die Spieler hätten schnell signalisiert, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. „Die Stimmung war: Wir haben das mitzuverantworten, also ziehen wir die Karre gemeinsam wieder aus dem Dreck.“

Die große Hoffnung liegt nun auch auf der Rückkehr ins modernisierte Schlossstadion. Zur Rückrunde könnte, so hofft der TuS-Präsident, die Mannschaft dort erstmals wieder auflaufen. Für Ugowski wäre das weit mehr als nur eine neue Spielstätte. „Dann haben wir wieder Heimspiele, wieder einen Treffpunkt und wieder ein Stück Heimat. Das macht für einen Verein einen riesigen Unterschied.“ Viele Spieler hätten ihm bereits gesagt, dass sie unbedingt zu den ersten gehören wollen, die dort auflaufen. Vielleicht, so hofft er, lockt das neue Stadion auch wieder mehr Kinder und Jugendliche zum TuS. Nach dem tiefsten Einschnitt der Vereinsgeschichte soll genau dort der Neuanfang beginnen.

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