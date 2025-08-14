Zum neuen Start haben es FV Schutterwald und SC Lahr II nicht leicht

Rastatter SC/DJK – SC Lahr II (Samstag, 15 Uhr). Das Start-Duell der beiden Aufsteiger bewertet der Trainer der Lahrer Reserve, Dino Piraneo, als ein 50:50-Spiel: "Bestimmt werden wir auf einen Gegner treffen, der mit viel Euphorie in die Landesliga startet. " Wegen der vielen Abgänge während der Sommerpause könnte man meinen, der SC Lahr II starte mit einem kleinen Kader in die neue Spielzeit. Tatsächlich aber dürfte Trainer Piraneo bei den Spielen in der Landesliga gar nicht so wenige Spieler aus der Verbandsliga-Mannschaft befehligen, die personell derzeit sehr üppig bestückt ist. "Man wird sich wundern, wer alles in Rastatt auflaufen wird", sagt der Trainer der ersten SC-Mannschaft, Sascha Schröder. Angesichts dessen, dass der SC Lahr II häufig seine Formationen wechseln wird, gilt der Klassenerhalt als das Saisonziel. Nicht weniger wichtig aber sei die Entwicklung der jungen Spieler, die gerade der U19 entwachsen sind.

