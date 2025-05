Zum Kracher-Derby gegen ETB Essen: SpVg-Torjäger Wessels kehrt zurück

Am Wochenende steigt der 33. und damit vorletzte Spieltag der Oberliga Niederrhein, am Sonntagnachmittag steht dabei eines der absoluten Saison-Highlights an: Mit dem Tabellenvierten ETB Schwarz-Weiß Essen empfängt einer der vier Aufstiegsaspiranten den Spitzenreiter und Lokalrivalen SpVg Schonnebeck zum Kracher-Derby. Für die Gäste, die nach wie vor den Aufstieg in der eigenen Hand haben, ist es die letzte große Hürde, bevor am letzten Spieltag gegen den SV Sonsbeck auf heimischen Rasen der Aufstieg in die Regionalliga klargemacht werden könnte. Pünktlich zum Topspiel gegen den ETB kehrt Top-Torjäger Arne Wessels nach Verletzungspause zurück in den Kader, wie Cheftrainer Dirk Tönnies gegenüber FuPa vermeldet.

Seit nun zehn Spieltagen in Serie führt die SpVg Schonnebeck schon das Tableau der Oberliga an und will den Traum vom Regionalliga-Aufstieg und dem gleichbedeutenden größten Erfolg der Vereinsgeschichte wahr werden lassen. Zum Erreichen dieses Ziels gilt es zunächst am Sonntag eine große Hürde zu überwinden: Mit Verfolger ETB SW Essen geht es für die Schwalben zu keinem geringeren als den Lokalrivalen, der mit leidlich drei Punkten Rückstand auf die SpVg auf Tabellenrang vier folgt. Vor dem Knaller-Topspiel gegen den ETB spricht SpVg-Coach Dirk Tönnies über das Duell mit dem Lokalkontrahenten und die große Chance, die Tür zur Meisterschaft weit aufzustoßen.

Die Hausherren, die mit 66 Punkten auf der Habenseite auf Platz vier stehen, benötigen im Topspiel am Sonntag zwingend drei Zähler, um die Rest-Chancen auf den Aufstieg noch aufrechtzuerhalten. Denn neben Schonnebeck stehen sowohl der SC St. Tönis als auch Vorjahres-Absteiger SSVg Velbert vor den Schwarz-Weißen, Letzterer gewann bereits am Freitag deutlich und sprang vorübergehend auf Platz eins. Dass der ETB einen überaus starken Gegner darstellt, zeigt insbesondere die Rückrunden-Bilanz: Mit zehn Siegen aus 15 Partien spielt der vierplatzierte die beste Rückserie aller Mannschaften, mit 13 Punkten aus den vergangenen fünf Duellen stellt der ETB zugleich die stärkste Formkurve.

Dessen ist sich auch Tönnies bewusst, dennoch bleibt der 51-Jährige optimistisch: „Wir haben großen Respekt vor dem ETB, sie leisten tolle Arbeit und spielen eine beeindruckende Rückrunde. Wir glauben aber an unsere Stärken und gehen selbstbewusst in die Partie“, versichert der Übungsleiter und ergänzt: „Das Stadtderby ist natürlich ein besonderes Spiel mit einer großen Kulisse, wir haben aber genug Erfahrung und versuchen unseren Matchplan durchzuziehen.“ Daran ändert auch die „etwas angespannte“ Personalsituation nichts, schließlich habe die SpVg einen „breiten Kader und eine absolute Einheit.“ Mit Kapitän Matthias Bloch (rotgesperrt), Simon Skuppin (verletzt) und Yannick Geisler (gelbgesperrt) muss Tönnies auf gleich drei seiner Stammkräfte verzichten.

Hoffnungsträger Wessels wieder an Bord

Umso bedeutender ist die Rückkehr von Top-Stürmer Arne Wessels, der zum Topspiel am Sonntag in den Kader der SpVg zurückkehrt. Der 19-jährige Youngster, der mit 32 Toren aus 28 Partien die Torjägerliste anführt, wird nach kurzer Verletzungspause in Essen wieder zur Verfügung stehen, wie Tönnies bestätigt: „Arne hat im Training gute Leistungen gebracht und hat enorme Qualität. Wir gucken mal, wie es am Sonntag wird und hoffen auf einen Einsatz.“ Ob der im Sommer scheidende Top-Torjäger bereits eine Option für die Startelf sei, stehe allerdings noch nicht fest.

Klar ist dagegen, dass der Tabellenführer eine Top-Leistung an den Tag legen muss, um beim Konkurrenten am Ende drei Zähler mitzunehmen: „Wir müssen gucken dass wir Emotionen ins Spiel bekommen, dürfen diese aber nicht zu hoch kochen lassen. Wir brauchen eine gute Aggressivität gegen den Ball und müssen versuchen, dem Gegner den Spaß am Fußball zu nehmen“, verrät der Übungsleiter die Herangehensweise an die Begegnung.

Dabei gilt es für die Schwalben am Sonntag auch, nach den drei Rückrunden-Niederlagen gegen die Konkurrenten aus Homberg, Velbert und St. Tönis, unter Beweis zu stellen, dass auch solche Spitzenspiele gewonnen werden können. Dass seine Mannschaft dazu imstande ist, daran sieht Tönnies keine Zweifel: „Wir haben alle drei Spiele mit einem Tor Unterschied verloren. Uns hat einfach das Quäntchen Glück gefehlt. Wir haben seit Februar nur ein Spiel verloren, es gibt also keinen Grund, negativ in das Spiel zu gehen“, versichert der Chefcoach.

Saisonfinale gegen Sonsbeck

Damit am letzten Spieltag auf heimischen Rasen der Aufstieg in die Regionalliga gefeiert werden darf, gilt es also, die beiden letzten Hürden der Saison erfolgreich zu überwinden. Nachdem am Sonntag das Kracher-Derby gegen den ETB ansteht, empfängt der Ligaprimus zum Saisonabschluss den SV Sonsbeck. Der Fokus liege zunächst aber klar auf dem Stadtderby am Sonntag, wie Tönnies betont: „Wenn wir das Spiel gegen den ETB ziehen, haben wir uns das Endspiel gegen Sonsbeck verdient. Wir müssen uns aber voll und ganz mit dem ETB beschäftigen, die Konzentration gilt alleine dem Duell am Sonntag.“